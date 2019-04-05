«Шах и мат, Петушок!»: Зеленский уделал Порошенко на анализах

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Команда Владимира Зеленского удивила результатами медобследования кандидата в президенты Украины и отсекла обвинения Порошенко в заангажированности медиков.

В Украине предвыборная гонка уже переросла в формат реалити-шоу, за которым с увлечением следит вся страна. Действующий президент Пётр Порошенко вызвал своего оппонента на дебаты, на что комик Владимир Зеленский ответил согласием, но выставил ряд условий, среди которых сдача анализов на предмет употребления наркотиков и алкоголя. Эксперты уже заявили, что Петушок, как прозвали президента в народе, откровенно пошёл на поводу у оппонента, показав свою полную беспомощность.

Вместе с тем, кандидаты каждый по-своему трактовали данное условие. Порошенко сегодня утром появился на киевском стадионе НСК «Олимпийский», где сдал биологический материал для исследования, а Зеленский прошёл обследование в одной из частных клиник, что стало поводом для очередной волны обвинений в подтасовке. В частности, провластные журналисты и члены штаба Порошенко заметили, что биоматериал у шоумена брал медик, ранее замеченный в съёмке сериала «Сваты», продюсируемого Зеленским.

Также команде президента не понравилось, что клиника, которую посетил их оппонент, принадлежит общественному деятелю Андрею Пальчевскому, которого связывают с откровенно пророссийским политиком Виктором Медведчуком. Днём в штабе Порошенко уже заявили, что по указанным причинам не признают результатов обследования Зеленского.

Неожиданный ответ от команды шоумена последовал уже через несколько часов. На странице «Зе!» в Facebook были опубликованы результаты исследования, где указано, что кандидат «чист». Более того Зеленский неожиданно уделал Порошенко на этих анализах, ведь среди прочего в документах было представлено сопроводительное письмо в адрес международной лаборатории HM Hospitales в Испании. Таким образом, команда шоумена отсекла обвинения в заангажированности местных специалистов, поставив откровенному аутсайдеру «шах и мат».

Дабы хоть как-то сохранить лицо, представители Порошенко упрекнули Зеленского в том, что он не в полной мере обследовался на наркотики. В частности, не сдал волосы для анализа. Стоит отметить, что такие детали штабами, по крайней мере публично, не оговаривались.