«Дармоедство и халявщики»: Пермский чиновник призвал перестать платить врачам за ночную работу

Сегодня, 15:56

Причем, сделано это заявление было замминистра здравоохранения региона, что делает сказанное еще более вопиющим.

Проблема, связанная с чиновниками, которые наотрез отказываются следить за тем, что они говорят на публике, в России становится все более серьезной. В особенности, это касается тех депутатов, которые высказываются в поддержку пенсионной реформы, но зачастую перегибают палку, однако с легкой руки замминистра здравоохранения Пермского края Михаила Мальцева теперь к пенсионерам добавились также и врачи, которые работают в ночную смену.

Господин Мальцев заявил, что искренне считает, что тот персонал, который работает в ночные смены, не должен получать за свой труд никакой оплаты. По мнению чиновника, в ночное время никого в больнице не лечат. После врачей наступила очередь пенсионеров, которым от замминистра также «досталось». Он выступил с заявлением о том, что круглосуточный стационар старикам не требуется, а потому 90% из тех пожилых граждан, кто ложится в больницу якобы «хотят отдохнуть от домашних дел и бесплатно поесть». У замминистра по итогу все свелось к тому, что описанные им категории граждан являются «халявщиками» и занимаются «дармоедством».

Стоит отметить, что даже в главной партии РФ «Единой России» находились те, кто опускался до подобной риторики. Буквально недавно Гасан Набиев назвал малоимущих и пенсионеров «алкашами и тунеядцами», за что по итогу и поплатился, а именно местом в рядах партии. Теперь остается лишь ждать, какие действия будут предприняты в адрес Михаила Мальцева.