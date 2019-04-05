Президент Рогозин: Смена власти в России может пройти по казахскому сценарию

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Убрав всех конкурентов, Путин не оставил в Кремле сильного политика, которого можно было бы сделать преемником. Возможно, в расчёте на скорый уход президенту придётся воспользоваться идеями Назарбаева и поставить на пост исполняющего обязанности главу «Роскосмоса».

К сожалению или счастью, Владимир Путин — не бессмертен. Его нынешний, четвертый по счёту президентский срок может стать для него последним. Расклад сил в Кремле на данный момент не позволяет выделить сильного политика, способного заменить Путина в президентском кресле.

Если президент всё же решит воспользоваться назарбаевским сценарием, ему придётся срочно искать человека, которому можно «тихой сапой» передать бразды правления так, чтобы это не вызвало волнений внутри страны и не привело к печальным последствиям на внешнеполитической арене.

Политологи в качестве возможных преемников российского лидера называют главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, возможного сектанта (ссылка) Сергея Кириенко и «местоблюстителя» президентского кресла Дмитрия Медведева.

Кириенко, заместитель руководителя администрации президента, давно находится в политической обойме: ещё в Ельциновские времена он успел побывать самым молодым премьером в истории России. Правда, его образ «плюгавого ботаника» слабо вяжется с креслом лидера сверхдержавы, а причастность к дефолту 1998 года практически дискредитировала его в глазах политически-активных граждан.

Медведев, хоть и успел побывать в должности президента, имеет крайне низкий рейтинг у населения — путинская привычка скидывать все «косяки» власти на премьера привела к формированию образа очень слабого политика, что в общем-то недалеко от правды.

Наиболее вероятным кандидатом видится Дмитрий Рогозин - бывший вице-премьер, а ныне глава «Роскосмоса». Его смещение с политической должности может показаться понижением, если не учитывать факт утечки секретных разработок из «Роскосмоса» летом 2018 года. Тогда ФСБ провела обыски у ряда начальников корпорации, после чего в верхах этой организации произошли существенные кадровые перестановки. Видимо, чтобы урегулировать ситуацию со сверхсекретными разработками, утечка которых может привести к угрозе безопасности всего государства, во главу этой структуры и был поставлен Рогозин.

«Главный ястреб российской внешней политики», как назвал его журнал Forbes, может сравниться с Владимиром Владимировичем и по жёсткости ведения внешнеполитических дел, не зря ведь слухи приписывают ему курирование украинского вопроса, в том числе и Донбасского конфликта.

Таким образом, если Путин всё-таки решит взять курс на внезапный уход и прямое назначение преемника без выборов — Дмитрий Рогозин единственный возможный вариант. Сильный управленец без заметных пятен в биографии станет если не отличной, то хотя бы приемлемой заменой ВВП в кресле президента.