«Сам поднялся и братву подтянул»: Кадыров сносит родное село ради лучшей жизни дорогих ему людей – мнение

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Односельчанам Рамзана Кадырова дали 2 недели, чтобы собрать вещи и освободить дома, подлежащие сносу.

Со словами: «Здесь будет город-сад» владельцам 10 домов в окрестностях дворца Кадырова в Центарое было велено подготовить дома к неизбежному сносу. Жителям обещана компенсация, а на освободившемся месте собираются разбить парк с аттракционами. Ранее, такому же благоустройству подверглись целые кварталы в соседних районах, а власти настаивают на международном опыте передовых стран. Жителям села, естественно, жаль прощаться с домами, построенными ещё их прадедами, но неизбежная урбанизация коснулась и их населённого пункта. В соцсетях появилось множество критических публикаций, посвящённых, как покажется на первый взгляд, бесправному положению односельчан Кадырова, который сносит дома ради, как уверяют, лучшей жизни.

Однако, многие напоминают, как много значат родные края для главы Чечни. Было бы удивительно, если бы он, преобразив до неузнаваемости Грозный, остался бы равнодушным к благоустройству остальных городов и сёл республики. К тому же, уверены некоторые пользователи Сети, Рамзан Ахматович не оставит «переселенцев» в обиде.

Скорее всего, дорогие ему люди получат возможность отстроить для себя новые домовладения в черте села. «Сам поднялся и братву подтянул», - полагают комментаторы. Всем хорошо известно, что забота о Центорое для Кадырова – не пустой звук. В 2004 и 2010 годах он во главе боевого подразделения отражал атаку боевиков на населённый пункт. К тому же, он много времени проводит здесь, в родовом гнезде, поэтому хорошо знаком с проблемами и чаяниями односельчан.