«Клоуну место в цирке»: Говорить о Крыме с Зеленским из «Квартала» будет Путин из Comedy Club - россияне

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Вероятный президент Украины еще не дорос до настоящего Путина, поэтому встречаться ему придется с пародией на главу РФ, подшучивают в сети.

За последнее время тема Украины вызывает у россиян если не глубокое отторжение, то саркастическую улыбку. Неудивительно, ведь события в сопредельном государстве разыгрываются по театральным законам - от трагедии до фарса. Президентская гонка только усилила сходство украинской политической жизни с карнавалом и, вместо ожидаемой драмы, россияне готовы стать свидетелями комедии. Сюрреализм происходящего заставил увериться, что всё происходящее - спектакль с различными вариантами развития сюжета с новыми персонажами. Тон происходящему задал Владимир Зеленский, шлифовавший мастерство комика от КВН до шоу «95 квартала». Свою президентскую компанию, особенно в преддверии второго тура, он продолжает строить по законам близкого ему жанра. Злопыхатели полагают, что «клоуну место в цирке», а не в кресле руководителя державы. Но, желающие продолжения шоу россияне, считают по-другому.

Многие в шутку предположили, что для предстоящих дебатов, в качестве визави Зеленскому, больше подошли бы его коллеги из Comedy Club, вместо скучного и предсказуемого Порошенко. Воображение некоторых нарисовало яркую картинку, где говорить о Крыме будущий глава Украины будет с «Путиным», которого воплотит резидент Дмитрий Грачёв. Под хохот зрителей два комика скорее смогут прийти к соглашению, чем реальные неуступчивые политики. Если к диалогу подключится «Дональд Трамп» в исполнении Гарика Харламова, то повестка дня станет глобальной и Зеленский невольно окажется «решалой» насущных геополитических вопросов. Не исключено, что три мировых лидера позволят себе расслабиться и заговорить о не протокольных вещах – о красотке Меланье, собаках Путина или об украинском сале.