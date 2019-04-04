«Первый после бога»: новый президент Казахстана встретился с Владимиром Путиным

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Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил свой первый зарубежный визит в качестве главы государства. Свою первую поездку он совершил в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Правда, даже в новом качестве Токаева всё ещё воспринимают как верного посланника первого президента Казахстана Назарбаева.

Данная встреча прошла в атмосфере взаимного уважения двух сторон. Президент Казахстана передал привет Путину от Назарбаева и выразил общее уважение к российскому лидеру. Как заметил Токаев, ссылаясь на Нурсултана Назарбаева, Россия является наиболее важным партнёром Астаны и именно поэтому новый президент Казахстана встретился с Владимиром Путиным.

На встрече российского президента с казахстанским коллегой предшественник Токаева поминался так часто, что многие пользователи сети шутили, сравнивая Назарбаева с богом, а самого Токаева иронично обозвали «Первый после бога», подчёркивая роль формально ушедшего Назарбаева в политике своей страны.

В рамках встречи речь шла не только о привычных формулах российско-казахстанского сотрудничества, но и о более конкретных и насущных вопросах. Договаривающиеся стороны обсудили перспективы строительства Россией АЭС в Казахстане и вопросы снабжения российского космодрома Байконур газом. Отдельно были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках примирения воюющих сторон в Сирии.

По итогам встречи Владимир Путин попросил казахстанского президента передать привет Нурсултану Назарбаеву.