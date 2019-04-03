Шах и мат, президент: Трусость Порошенко перед дебатами избавит Зеленского от клейма «марионетки Кремля»

Вчера, 21:41

Осмелевший комик не сомневается, что Порошенко и не захочет с ним встречаться лицом к лицу.

В Украине прошел первый тур президентских выборов, в которых с большим отрывом победил директор студии «Квартал 95» Владимир Зеленский. Его оппонентом в следующем этапе гонки станет действующий президент Порошенко, однако Петр Алексеевич уже чувствует, что земля горит под ногами и, по мнению экспертов, готовит грязную игру против Зеленского. В то же время, «команда Зе!» тоже не дремлет и в Сеть попал ответный удар «Слуги народа».

Зеленский обратился к своему сопернику за президентское кресло с требованием прекратить навешивать на него ярлыки «марионетки Кремля» и «путинского лакея», а встретиться с ним лицом к лицу. Якобы во время теледебатов шоумен сможет доказать, что он истинный патриот.

Однако, есть большая вероятность, что Владимир Александрович лукавит, ведь Порошенко давно уже не играет в открытую. Главу «незалежной» неоднократно ловили на том, как, выступая перед народом, он привозит этот народ с собой. А попытки простых смертных прорваться за оцепление вояк СБУ, пресекаются жестоко и нещадно. Порошенко боится вопросов, боится, когда его спрашивают «не по сценарию». И Зеленский прекрасно об этом осведомлен.

Логично, что если выкрики из толпы выбивают президента из колеи, то что говорить о тщательно подготовленных политтехнологами «ловушках» для пока еще главнокомандующего страны? Так сказать, шах и мат, господин президент от «штатного клоуна». Такой пиар-ход сыграет на руку Зеленскому, ведь он сможет с легкостью избавиться от клейма «марионетка Кремля». И трусость Порошенко только поможет ему в этом.

Петра Алексеевича может спасти лишь «маленькая нестрашная война» с Россией, причем срочно, полагаю эксперты. Вот только Кремль в ближайшее время на войну не собирается.