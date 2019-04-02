«Вылитый Путин»: Эксперты назвали 5 важных фактов, которые сделают Зеленского президентом Украины

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Одно на двоих имя, один рост, похожие жизненные принципы - всё это говорит, что, голосуя за Зеленского, украинцы тайно, но хотят своего Путина.

В Украине накануне завершился первый тур выборов президента Украины. Для многих неожиданностью стало то, что победу в нём одержал комик Владимир Зеленский. Эксперты же считают – на самом деле ничего в этом странного нет, за исключением того, что украинцы хотят видеть во главе страны «своего Путина».

Да, как оказалось у Зеленского с президентом России немало общего. Психологи назвали 5 важных фактов, которые объединяют его с Путиным и в итоге сделают комика президентом Украины. Если присмотреться к лидеру президентской гонки в Украине, то можно понять, что во многом он практически «вылитый Путин».

В первую очередь бросается в глаза одно на двоих имя. Многие знают, что оно часто играет важную роль в становлении характера человека. Имя Владимир издревле трактовалось как «владеющий миром» - мужчина, склонный к власти, готовый быть правителем. Считается, что такие люди имеют способность объединить даже кровных врагов, тактичны и способны. Всё это можно смело отнести как к Путину, так и к Зеленскому.

Следующее сходство заключается в похожих антропометрических данных. И Зеленский и Путин имеют рост 1,7 м. Такие люди, как объясняют психологи, постоянно стремятся к всеобщему контролю и власти. Их трудно пошатнуть в политическом плане, поскольку они сразу же учатся крепко стоять на ногах

Далее стоит отметить, что оба политика имеют юридическое образование. Люди с таким багажом знаний и опыта, как признают психологи, имеют взвешенные и прагматичные взгляды на жизнь. Как правило, юристы-политики почти всегда центристы, стараются удовлетворить запросы всех слоёв и категорий населения.

Все знают, что Владимир Зеленский состоялся как личность и впервые стал знаменит, благодаря КВН. Путин не играл в КВН, но, как известно, очень любит клуб Маслякова, регулярно посещая игры Высшей лиги. Именно отличное чувство юмора объединяет Путина и Зеленского, что очень важно для любого политика, считают эксперты.

Владимир Путин известен, как заядлый спортсмен, сторонник здорового образа жизни. Президент России увлекается дзюдо, но не упускает возможности постоянно пробовать себя в других видах спорта. Этим Зеленский также на него похож, ведь мало кто знает, но ещё с детства Владимир увлекался греко-римской борьбой, тяжёлой атлетикой, играл баскетбол и волейбол. Психологи подчёркивают, что вне зависимости от вида спорта сам факт увлечения свидетельствует о высокой самодисциплине обоих политиков.

Исходя из этих 5 фактов, можно сделать вывод, что Владимир Зеленский, сегодняшний фаворит предвыборной гонки в Украине, как никто из кандидатов, похож на Путина. Вполне вероятно, что именно поэтому многие украинцы сделали выбор в его пользу, понимая, что стране нужен грамотный, взвешенный и сильный лидер, примером которого является глава России.