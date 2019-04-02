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Возможно, это и будет его первая встреча с Путиным.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что будет встречаться с Путиным лишь тогда, когда Россия «вернёт Крым и Донбасс». Не забыл добавить, что ещё и компенсацию попросит. Однако всё может случиться гораздо прозаичнее. Зеленский рискует подписать акт о капитуляции Украины на встрече с Путиным в Минске.

Всё дело в том, что Зеленский, как и все кандидаты, обещает вернуть Крым в состав Украины и Донбасс, который как на Украине считают, отобрала у них Россия. Как будет возвращать Крым - ещё не придумал, но с Донбассом всё более-менее ясно. Там Зеленский может силой пойти, потому как не очень-то любит жителей Донбасса, которых он называл «быдлом» и призывал убивать.

Вероятно, что заручившись поддержкой Западных партнёров, Зеленский попробует реализовать такой вариант и в Крыму. Однако закончится это очень плачевно для Украины. Ещё теплятся воспоминания у украинцев о событиях 2014 года на Донбассе, когда был «Иловайский котёл» и как едва не взяли силы ополчения Мариуполь. В те дни Порошенко экстренно попросил перемирия и отправился в Минск подписывать соответствующие документы.

Однако в этот раз так может не обойтись. Потому как российский президент уже предупреждал украинское руководство о последствиях. Теперь при попытке напасть на Донбасс, Путин может реализовать план «принуждения к миру», как это сделали для Грузии в 2008 году. И в Минске в присутствии «Нормандской четвёрки» будут подписываться не «Минские соглашения», а акт о капитуляции Украины перед Республиками Донбасса.

Сценарий нападения на Крым вовсе выглядит слишком фантастическим, но если и будет попытка реализации - капитуляция будет подписана уже в Киеве. Не такой сценарий видят украинцы, но глупость опытных и не очень политиков может привести к такому сценарию.