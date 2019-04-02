«Ватный», но приятный: Зеленский впервые за 15 лет смог объединить Украину

Сегодня, 13:45

Несмотря на все обвинения конкурентов в «продажности Кремлю» комик смог сделать, по сути, невозможное.

С самого момента выдвижения Зеленского в кандидаты в президенты Украины его окружала нескончаемая критика со стороны политических оппонентов. Помимо того, что его нескончаемо попрекали отсутствием политического опыта и «продажностью Кремлю», он смог сделать то, чего кандидатам на высшую политическую должность Украины не удавалось уже 15 лет. Впервые за столь долгий период, вся территория Украины, за исключением нескольких регионов, отдавала голоса за одного кандидата и им оказался Зеленский. Теперь противники по политической схватке попросту не имеют другого выхода, кроме как признать, что столкнулись не просто с «клоуном», а с настоящим оппонентом, которого невозможно не брать в учет.

Ни Ющенко, ни Януковичу, ни Порошенко не удавалось добиться столь однозначного перевеса. Это доказывает, что Зеленский может быть и неприятен своим конкурентам (что, по сути, неудивительно), но украинцам он, как ни крути, импонирует. Теперь его задачей, как вероятного президента, станет объединение страны. Сможет ли он договориться с территориями ДНР и ЛНР, а также с Россией, пока говорить сложно, но амбиций молодому политику явно не занимать. Так и напрашивается забавная рифма, связанная с обвинениями Зеленского в «продажности Кремлю». Звучать она могла бы в духе: «Ватный, но приятный». Несмотря на шуточность такого заявления, от правды оно вовсе недалеко.

Остается надеяться лишь на то, что Зеленский все же сможет одержать победу во втором туре выборов и наконец направит Украину по правильному направлению, отличному от того, что диктовал Порошенко.