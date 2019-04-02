«Крах ЕС приближается»: Италия уходит от Брюсселя к России

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В условиях давления Запада по антироссийским позициям госдолг Рима в ЕС достиг рекордного значения, показатели безработицы растут, а поток мигрантов не прекращается.

В 2016 году Британия шокировала мировое сообщество, заявив по результатам референдума о выходе из состава Европейского союза. Вслед за этим начались разговоры о распаде ЕС. Особенно ситуация обострилась на фоне антироссийских санкций Запада и миграционного кризиса. Венгрия, Италия и другие страны начали протестовать против засилья беженцев из Африки и Ближнего Востока, местный бизнес требовал отменить ограничения в отношении России.

И вот спустя три года наметился очередной кандидат на выход из ЕС. Италия испытывает под давлением Запада огромные проблемы. Глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер на днях заявил, что Рим должен заняться своей экономикой, ведь только за прошлый год госдолг страны догнал объёмы ВВП, а уровень безработицы вырос до лидирующих в ЕС позиций.

Всё это происходит на фоне отказа Италии принимать беженцев и несогласия обновлённого после выборов 2018 года правительства с политикой Брюсселя. В числе прочего, в Риме недовольны русофобскими настроениями ведущих политиков ЕС. Это при том, что отношения Италии и России в последние годы становятся всё более тесными.

К примеру, все помнят, как глава итальянского МВД заявил недавно в интервью, что Крым принадлежит к «исторически российским регионам с русской культурой и традициями», а потому принадлежит России «на законных основаниях». Очевидно, что руководству ЕС это и многие другие высказывания итальянских политиков не по нраву, а потому выход Италии из состава содружества здесь может восприниматься не так уже отрицательно. Букмекеры тем временем уже ставят на то, что Рим станет следующим за Лондоном «изгоем» в ЕС и вскоре покинет организацию. Вероятно, судя по политике местных властей, Италия всё же уходит от Брюсселя к России.

Brexit в своё время был шоком для европейской и мировой общественности. Вместе с тем многие в ЕС считали и продолжают считать, что бегство Британии не будет столь уже трагичным для Евросоюза событием. Другое дело, если вслед за ней уйдут Италия и Германия. Как известно, мастодонт немецкой и европейской политики, один из столбов ЕС – Ангела Меркель – покинет свой пост уже в 2021 году. И это на фоне усиления антиевропейских и пророссийских настроений в ФРГ. Подобная тенденция говорит лишь об одном – крах ЕС приближается.