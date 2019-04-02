«Плати за мусор»: Минфин ввел новый экологический налог

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Новые поборы ждут рядовых россиян. На этот раз заплатить предстоит за экологическую безопасность, а точнее - за мусор.

Новый законопроект опубликовали на портале нормативных актов. Министерство финансов России включит в Налоговый кодекс 5 глав. Общество снова негодует по поводу новых налогах, которые с каждой новой поправкой правительства возрастает. Теперь имеет место быть экологический налог, в частности, об утилизации отходов.

Один из налогов описываемый в главах нового проекта станет местным, а остальные примут федеральное значение. Граждан не обрадовало данное нововведение, у россиян складывается впечатление, что Минфин уже высасывает из пальца выплаты, которые должно предоставить общество государству. Также известно, что ведомство исполнила обещание сделать неналоговые платежи кодифицированными. Данный проект рассматривался более года, после чего завершился.

1 апреля стал знаменательным днем для многих пенсионеров, потому что выплата увеличилась на 2%, что составит небольшую сумму, но тем не менее, радовал тот факт, что пенсии понемногу, но начинают подниматься. Но новость о новом налоге мгновенно затмила маленькую радость людей. А пенсионеры поняли, что несмотря на прибавки, чтобы рассчитаться с налогами им придется отдавать свои кровные в большем количестве. Поэтому пожилые люди не останутся в плюсе, что возмутило общественность.

Люди обеспокоены экологической ситуацией и стараются не усугублять ее, поддерживая чистоту, однако новшество было воспринято людьми так: «Плати за мусор».