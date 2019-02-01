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«Конец войне?»: Элиты США гонят Трампа из Сирии и Афганистана

Сегодня, 17:03

На президента США давят и требуют пойти на мир, тогда как он хотел бы закончить «разборки» с Асадам и боевиками «Талибана»* (Организация, деятельность которой запрещена в России) разгромной победой.

После прихода Дональда Трампа к власти в США стало понятно, что новый президент сосредоточится на внутренних проблемах и защите интересов американского бизнеса. Вместе с тем республиканец сразу дал понять, что будет демонстрировать жёсткую политику на международной арене, что уже почувствовали на себе Китай, КНДР и даже ЕС. В то же время с первых дней у Трампа появились многочисленные проблемы с реализацией собственных планов ввиду высочайшего давления со стороны истеблишмента. В числе прочего американские элиты не раз препятствовали установлению благоприятных отношений между Россией и США.

Сегодня же Трамп посетовал и на другие проблемы, которые создают ему влиятельные люди в Штатах. В своём Twitter президент США опубликовал новый пост, в котором посетовал на неспособность выиграть войну в Сирии и Афганистане из-за того, что его склоняют к преждевременному миру. «Я унаследовал полный беспорядок в Сирии и Афганистане, «Бесконечные войны» неограниченных расходов и смерти. Во время моей кампании я очень твердо сказал, что эти войны должны окончательно закончиться. Мы тратим 50 миллиардов долларов в год в Афганистане и наносим им столь сильный ущерб, что теперь говорим о мире...», - написал Трамп.



Уже давно в кулуарах большой политики говорят, что вооружённую сирийскую оппозицию держат на плаву лишь американские деньги и оружие. Тот факт, что элиты США гонят Трампа из Сирии может свидетельствовать о том, что вскоре может наступить конец многолетней гражданской войне. Чего, впрочем, не скажешь об Афганистане, где власть не так сильна, как в Дамаске. В то же время силы «Талибана»* (организация, запрещённая в России) и ИГИЛ*(запрещена в РФ) крайне устойчивы.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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