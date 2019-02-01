«Абрамович простил долги в обмен на Зеленского»: Путин через олигарха мог договориться о мире с «проходимцем» Коломойским

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Война в Донбассе может закончится уже в 2019 году, если ставший изгоем на Западе украинский миллиардер вместе со своим подопечным «слугой народа» отыщет в себе силы найти общий язык с Кремлём.

Игоря Коломойского в России мало кто знает. Знатный «кукловод» и в Украине всегда предпочитал оставаться в тени. Тем не менее, его считают одним из спонсоров Майдана, а также войны в Донбассе. Несмотря на спорную репутацию олигарха, в Киеве многие по-прежнему считают его спасителем Украины от «российской агрессии» в 2014 году. Именно он тогда занял пост губернатора Днепропетровской области и щедро финансировал националистические батальоны. Вместе с тем с первых дней конфликта Коломойский, в отличие от большинства постмайданных политиков, отрицал наличие войны с Россией, всякий раз отмечая, что речь идёт о внутреннем противостоянии. Более того олигарх не поддерживал русофобские настроения в обществе, будучи сам русскоязычным гражданином этой страны. В этой связи многие на Востоке Украины сегодня готовы поддержать его «подопечного» Владимира Зеленского.

Бывший КВН-щик также против запретов на использование русского языка, выступает за окончание войны и остро критикует инициативы действующего правительства. Сериал «Слуга народа», где Зеленский перед всей страной отрепетировал своё восхождение на политический Олимп, активно раскручивали на телеканалал Игоря Коломойского последние несколько лет. И вот начавшаяся задолго до официального выдвижения кандидата в президенты предвыборная кампания всё же дала свои плоды. Последние соцопросы показывают, что во второй тур выборов Украине выйдут Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, где комик не оставит ни единого шанса «леди Ю». Несмотря на то, что какой-либо программы действий и команды у комика нет совершенно, поддержка народа у него, как у кандидата «против всех» просто колоссальная на фоне остальных конкурентов. В этой связи прогнозы аналитиков говорят, что именно возможной креатуре Коломойского в будущем придётся договариваться о мире. Между тем, учитывая дальновидность олигарха, нельзя исключать, что дискуссия уже давно началась.

Как известно, в последнее время у Игоря Коломойского дела обстоят не очень хорошо. Действующий президент Пётр Порошенко изгнал его из Украины, попутно отобрав его главное «детище» - крупнейший в Украине банк «Приват». Какое-то время Коломойский безбедно жил в своей резиденции в Женеве, но уже вскоре у него начались проблемы с западными спецслужбами. Олигархом заинтересовались в ФБР и на Западе отношение к «защитнику от российской агрессии» резко изменилось. Проблемы с законом вынудили бизнесмена мигрировать в Израиль. Причём на «историческую родину» в прошлом году Запад сослал не только его, но и Романа Абрамовича. Вполне вероятно, что раз украинский и российский олигархи смогли ужиться вдвоем в Тель-Авиве, то могли и найти общий язык по другим вопросам.

Ещё в 2015 году Владимир Путин, говоря о проблемах Украины, называл Коломойского «проходимцем», который в своё время «кинул» Абрамовича на два миллиарда долларов. Сам экс-губернатор Днепропетровской области позже упоминал в интервью об этом споре, заявив, что всё якобы завершилось «урегулированием». Вместе с тем, вполне возможно, что некоторые долги перед Абрамовичем у него всё же остались. Коломойский оказывается в довольно выгодной позиции, имея такой «козырь» в рукаве, как ручной без пяти минут президент Украины. Скорее всего, олигарх хочет его разыграть как можно выгоднее. Причём, как истинный бизнесмен, получить взамен он, наверное, хотел бы деньги… немалые.

Таким образом, можно предположить, что Абрамович простил долги в обмен на Зеленского. Нынешний сосед Романа Аркадьевича, вполне возможно, уже заключил какие-то договорённости с Москвой или находится в стадии их обсуждения. Учитывая, что на Западе олигарху не очень рады, он сейчас находится в одной лодке с Россией. В этой связи, вполне возможно, что Путин через Абрамовича всё же мог договориться о мире с «проходимцем» Коломойским. Таким образом, судьба Украины могла решиться не в Москве или Вашингтоне, а где-нибудь в Тель-Авиве.