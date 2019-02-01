«Не связывайтесь с Рамзаном»: С Раулем Арашуковым, по приказу Путина, мог разобраться Кадыров

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Недавний арест сенатора Рауфа Арашукова и его отца советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова породил огромное количество рассуждений о том, кому этот влиятельный клан перешел дорогу. Длительное время младшему и старшему Арашуковым удавалось сохранять высокие должности, несмотря на обвинения в коррупции и заказных убийствах, однако затем их иммунитет перед законом в одночасье испарился. Сразу после того, как Газпром попытался взыскать некий долг за газ с некой Северо-Кавказской республики, во главе которой стоит некто по имени Рамзан К.

Впервые на государственном уровне проблема Арашуковых всплыла еще 8 лет назад, когда вице-премьером России был Игорь Сечин, занимавшийся реорганизацией топливно-энергетического комплекса. Изучая ситуацию в Ставрополье, Сечин, естественно, наткнулся на Рауля Арашукова, который подобно спруту обвился вокруг всех газовых потоков в регионе, плотно их контролируя.

Именно тогда, как считается, от Путина поступило указание «решить проблему», однако разобраться с «газовым королем» у Сечина не вышло. Не в последнюю очередь и потому, что воровать в таких объемах, в которых это делал Арашуков, можно только с очень серьезными покровителями. И они у него были. Заступничество высоких чинов из Газпрома позволило спрятать Арашукова на неприметной должности советника и вывести его из-под мощного удара, который готовил Сечин.

Эта история, по всей видимости, стала для Рауля Арашукова сигналом о том, что ему теперь совершенно ничего не угрожает – раз сам вице-премьер не смог с ним разобраться, то бояться теперь уже точно ничего. Но он был не прав. В попытках стать единоличным хозяином всех газовых потоков на юге России Арашуков залез на территорию Чечни. А в Чечне, как известно, уже есть хозяин, который все контролирует, и отчитывается только перед Путиным.

Последовавший конфликт между Арашуковым и Кадыровым получил широкое отражение в прессе, как история со списанием газовых долгов населения Чечни (на сумму в почти 9,5 млрд рублей). По результатам судебного разбирательства Газпром остался не у дел, а целый ряд российских регионов, вдохновившись примером Чечни, заявил о своем желании также добиться прощения задолженностей.

В условиях открытой конфронтации между кланом Арашуковых и Рамзаном Кадыровым обе стороны задействовали максимум имевшихся ресурсов, однако если Арашуковы были вынуждены действовать закулисными методами, то у главы Чечни был прямой выход на Владимира Путина, что и оказалось решающим фактором.

При этом стоит отметить, что для самого Газпрома, с арестом всех наиболее влиятельных членов клана Арашуковых, самое интересное только начинается. Учитывая масштабы вскрывшегося воровства, наверху вполне могут логично рассудить, что руководство компании либо не на своем месте, либо в доле. А что первое, что второе гарантирует если не посадки, то как минимум громкие увольнения.