«Гуси-Лебеди Ту-160»: Сказ о том, как «надувшие в штаны» США госпереворот в Венесуэле на скорую руку чинили

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Хуан Гуандо, посаженный на временное княжение Соединёнными Штатами, попытался подкупить Владимира ‘Хитрого’ Путина золотыми рублями и нефтяными долларами, посулив защиту российских инвестиций в Венесуэле. Но история этого события началась гораздо раньше, давным-давно…

В декабре-месяце года 2018 от рождества Христова российские гуси-лебеди Ту-160, в качестве ассиметричного ответа на угрозы США решили выйти из договора о ДРСМД и прибыли в Венесуэлу в качестве визита дружбы, мира и тонких намёков «геополитическим партнёрам».

Самодержцем южноамериканской державы тогда был ещё Мадуро, правящий с незапамятных «нулевых». Именно тогда, в 2008, Россия решила инвестировать в наладом дышащую нефтедобывающую промышленность Венесуэлы миллиарды долларов, чтобы получить долю в нефтяном куше этой страны, самой богатой на «чёрное золото».

Но как-то не заладилось с «белыми лебедями». Совершив совместно с Венесуэльской ВВС-дружиной облёт Карибского бассейна, чуть южнее перепуганных вусмерть Штатов, Лебеди отправились восвояси. Перья, значит, расчёсывать.

Добрые Штаты во главе с самодержцем Трампом какое-то время стирали штаны, неистово оглашая округу мировой повестки отборным матом и истеричными высказываниями о «непрофессионализме» российских военных, и решились-таки на ответный шаг. Ассиметричный, значит.

Наскоро собрали экстренное заседание, распределили роли, кого надо – подкупили, кому надо – выдали ЦУ. И понеслась. Хуан с неприятной русскому уху фамилией Гуандо, поместный боярин, был «внезапно» избран венесуэльским правительством на временное княжение, и сразу же поддержан США, как бы невзначай. Злые языки поговаривают, что поддержан Штатами он был даже раньше своего избрания, но об этом история умалчивает.

Мировую повестку разорвало пополам. Наскоро собранный Штатами Европарламент по вопросу Венесуэлы проголосовал за легитимность нового князя. Воздержались только Россия, Китай и ряд их поместных союзников и вассалов.

Володимира Путина понять просто. Проверенный временем президент Мадуро был пророссийским, а Гуандо – явно проамериканский, а значит – русофоб по определению, ибо у мировых держав больше противоречий, чем общих интересов. Трампа тоже понять можно: российские гуси-Лебеди у них в заднем дворе – это не шутка, а взаправдашняя угроза их нацбезопасности.

Как говорят в российском воинстве, один гусь-Лебедь Ту-160, начинённый ядерными боеголовками, способен передать североамериканским друзьям такой «привет», что собирать осколки будут ещё долго.

Венесуэла у границ США – это как Украина у границ России. В ситуации обеих стран много общего – и столкновение державных интересов США и РФ, и госпереворот, и тяжкая экономическая обстановка.

Однако же, Гуандо решил не быть дураком, как Порошенко, а поступить мудро. И сразу подружиться с Путиным, посулив ему всех благ и надёжнейшей защиты его инвестиций в их, Венесуэльскую экономику.