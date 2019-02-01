Россия не отдаст Венесуэлу: Мадуро будет просить помощи у Путина

Сегодня, 09:53

Мадуро не отдаст своё кресло самозванцу, и готов идти на крайние меры.

Президент Венесуэлы сейчас находится в крайне неудобном положении, чтобы диктовать правила или свои права. Единственной поддержкой осталась армия. На неё он и рассчитывает в своём главном ходе против оппозиции.

Николас Мадуро уже заявлял, что готов «идти на крайние меры» для защиты суверенитета страны и интересов граждан. Однако, граждане сейчас перешли на сторону Гуайдо, который обещает так много, что уже похоже на ложь. Подкупило народ и то, что поддержку оппозиционеру выразили уже ряд стран, признав его исполняющим обязанности президента.

У России тоже есть свои интересы в Венесуэле, и это долг в размере 3,15 млрд долларов. Хоть Москва и согласилась дать отсрочку по выплате, но никто не отменял этот долг. А если к власти придёт новый прозападный президент, это может означать, что Венесуэла не только может не отдать долг, но и заморозят все российские активы. Россия это понимает, и просто так не отдаст Венесуэлу. У действующего президента Мадуро сейчас нет других вариантов урегулирования ситуации в стране, как просить помощи у Путина не только в экономическом плане, но и военной поддержки, и он будет просить об этой помощи. Такой поддержкой уже заручился Гуайдо от США.

Похоже на то, что Венесуэла становится разменной монетой и новой геополитической площадкой в противостоянии России и США. Можно наблюдать зеркально противоположные позиции Кремля и Белого дома, как это было в Украине. Сценарий похож, а тогда Украина должна была вернуть такую же сумму Москве. Путин не допустит повторения событий с долгом и военного переворота в стране, в которой есть такие интересы, и тем более, долги, которые грозят не вернуть. Это непременно скажется на курсе валют, уверены специалисты.