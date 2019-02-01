«Вингардиум левиоса!»: Гарри Поттер поможет Порошенко занять пост президента Украины

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Не секрет, что действующий глава Украины Петр Порошенко не оставляет надежд победить в предстоящей президентской гонке и собирается активно работать с общественным мнением в стране. Однако, главным его оружием в этой борьбе станут не деньги, админресурс и обещания, как ранее предполагалось, а магия!

30 января в Киеве состоялся форум «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» на котором, помимо прочих, выступил и сам Петр Алексеевич, представивший свои планы по грандиозному реформированию национальной экономики. При этом, во время выступления президента, позади него демонстрировался тематический видеоролик в котором, в качестве одного из сторонников Порошенко фигурировал… Гарри Поттер.

Конечно, произошедшее можно было бы списать на рядовое совпадение, если бы не длинный перечень других странностей, которыми известен Петр Алексеевич. В частности, существует много слухов об увлечении президента мистицизмом и различными нетрадиционными духовными практиками. Несмотря на то, что сам Порошенко старательно скрывает эти факты, некоторые из них уже успели стать достоянием общественности, а также получить подтверждение.

Так, например, чего стоит только недавнее признание бежавшего из страны экс-депутата Верховной Рады Александра Онищенко, который, по его словам, в свою бытность соратником Порошенко, неоднократно бывал у президента дома, где видел, как Петр Алексеевич молится иконам с собственным ликом!

И это лишь верхушка айсберга. Ранее, в адрес Порошенко неоднократно звучали обвинения в наличии у него мощной негативной ауры, которую украинский политолог Олег Соскин охарактеризовал как «некрофильскую».

В подтверждение столь громкого заявления специалист обратил внимание на то, что вокруг президента систематически теряют сознание и гибнут люди. В день инаугурации солдат почетного караула упал в нескольких шагах от президента, а спустя совсем немного, исполняя рядом с отцом гимн Украины, сознание потерял собственный сын Петра Алексеевича. То же, через некоторое время, случилось и с военнослужащим державшим президентский штандарт. Порошенко принял деятельное участие в развязывании самой кровавой войны в новейшей истории Украины, а о том, сколько за время его нахождения у власти произошло самоубийств среди сотрудников СВУ вообще можно не упоминать.

Сегодня можно без большого преувеличения сказать о том, что рейтинг президента находится где-то в пределах статистической погрешности. Однако он сам продолжает с уверенностью говорить о том, что вновь займет этот пост, как будто бы находясь в ожидании того, что кто-то, взмахнув волшебной палочкой и произнеся «Вингардиум левиоса!», заставит его рейтинг взлететь.

Все это действительно наводит на мысли о том, что здесь, как говорится «дело нечисто» и за цепью простых совпадений и странностей действительно может скрываться что-то темное и необъяснимое.