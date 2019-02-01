«Конец войне Украины с Россией»: Зеленский и Путин могли договориться за спиной Порошенко

Сегодня, 08:12

Юлия Тимошенко обещает вступление в НАТО. Вместо этого «народо-ориентированный» Зеленский намерен плотно заняться внутренними проблемами страны, что, скорее всего, и позволило ему выйти в рейтинг среди уставших от внешней политики украинцев. Но причины его интересности для России стоит искать не там.

«Кровавая пятилетка» Порошенко подошла к концу – выдохнули граждане братских государств. На то, что русофоб и националист Пётр Алексеич продолжит правление на новом сроке, рассчитывать не приходится – против него категорично настроена половина электората (по результатам предвыборного опроса).

Несколько недель в рейтинге убедительно лидировала Тимошенко, также имевшая немало проблем с Россией. За пять лет междоусобицы и внутреполитических проблем народ вдоволь «наелся» глобальной политики, что и вывело в топ её главного оппонента – Владимира Зеленского.

На Украине уверены, что за популярным комиком стоит олигарх Коломойский, владелец канала 1+1, где Зеленский снимался в откровенно анти-порошенковском сериале «Слуга народа», подрывая и без того невысокие рейтинги майданного правителя-революционера.

К слову, это объясняется и давней враждой бывшего губернатора Днепропетровска Коломойского и действующего лидера Украины. Противостояние началось ещё в 2015-м году, когда олигарх Коломойский занял позицию неодобрения политики Киева в отношении Донбасса и России, за что и поплатился в итоге своим губернаторским креслом.

На первый взгляд, что Коломойский, что Зеленский кажутся «тёмными лошадками», местами даже занимающими антироссийскую позицию. К примеру, Коломойский в своё время обозвал Путина шизофреником, на что получил резкий и болезненный ответ российского президента. Зеленский ранее жертвовал миллионы гривен на военную кампанию АТО против Новороссии, чем также заработал статус «политической проститутки» среди определённых слоёв населения братских стран.

Так ли всё однозначно? Ответ стоит искать не столько в патриотизме, сколько в вопросе личных выгод. Миллиардер Коломойский, владеющий огромными активами по всей Украине, в том числе и на территории отдалившихся Донецка и Луганска, безусловно, заинтересован в сохранении контактов киевской власти с её бывшими областями. Кроме того, владея более чем половиной нефтяной промышленности Украины, ему интересна российская нефть, как самая дешёвая и доступная в мире.

Его конфликт с Путиным следует расценивать как попытку получить поддержку сограждан, настроенных против России. И только. Бизнесмен мыслит доходами, а не лозунгами, по аналогии с Порошенко, ему, как владельцу компаний и в Донбассе, и в Киеве, националистические настроения, приводящие к раздробленности, просто не выгодны.

Реакцию Путина, назвавшего Коломойского «пронырой», стоит расценивать как часть политической игры, украинскому олигарху президент просто подыграл. Сдержанный в резких определениях Путин н разу не назвал крепким словом людей, «наследивших» куда как больше Коломойского – и Эрдогана, сбившего российский самолёт, и Трампа, обложившего Россию со всех сторон, и самого Порошенко, буквально объявившего РФ войну. Это стоит учитывать.

Зеленский, как продукт Коломойского, безусловно, будет обслуживать его бизнес-интересы. «Антироссийские» лозунги бывшего комика стоит расценивать также – как попытку заслужить доверие националистически настроенного электората, который позволит получить заветное президентское кресло.

Хитрый Путин, понимая, что ни кнутом, ни пряником с Порошенко не договориться, вполне мог избрать другую тактику, и заведомо договориться с более лояльным России кандидатом. На почве взаимного интереса. Для бизнесмена интерес, как уже сказано – деньги. Более стабильный, обеспеченный золотом, нефтью и газом партнёр может быть куда надёжней в перспективе, взамен США, сулящих золотой сухарь, а в итоге не дающих ничего, кроме распрей, розни и продавливания своих геополитических интересов за чужой счёт.