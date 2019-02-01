«Слуга их народа»: выгоден ли Зеленский Вашингтону?

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Неделю назад посол США в Киеве Мари Йованович заявила о поддержке правительством США на выборах президента Украины не какого-то конкретного кандидата, а всего лишь выбора народа. Через неделю после этого заявления стало известно о том, что предвыборные рейтинги возглавляет артист и телеведущий Владимир Зеленский. Поддержит ли Вашингтон такой выбор или же речь идёт о том, чтобы признать не выбор народа, а стоящих за кандидатом Зеленским олигархов?

В данный момент наибольшей поддержкой избирателей, согласно социологическим опросам населения, пользуется «независимый» кандидат в президенты Владимир Зеленский. Популярный комик и телеведущий известен всей Украине своей активной гражданской позицией, которую он неоднократно выражал. Наибольшую известность, из всех поступков Зеленского, обрёл его комедийный сериал «Слуга народа», в котором простой школьный учитель истории превращается в главу Украины. К слову, рекламным слоганом продвижения сериала была фраза «История следующего президента». Название сериала послужило названием политической партии сторонников Зеленского, а придуманные когда-то в сериале образы активно используются в пропаганде «независимого» кандидата.

Надо заметить, что победоносное шествие сериала «Слуга народа» в украинских масс-медиа было вызвано тем, что его показывали по одному из самых популярных каналов страны 1+1, который принадлежит олигарху Игорь Коломойскому. Игоря Коломойского называют одним из самых богатых и влиятельных людей Украины, считая контролируемую им Днепропетровскую область отдельным центром власти и силы на Украине. Сам Коломойский же позиционирует себя в качестве украинского патриота: на его деньги содержится ряд добровольческих батальонов министерства обороны и МВД Украины (в первую очередь «Днепр» и «Шторм»), в самом начале майданных событий олигарх Коломойский активно поддерживал деньгами ультраправые партии «Свобода» и «Правый сектор». Кстати, телеведущий Зеленский неоднократно выступал перед солдатами и офицерами ВСУ в так называемой зоне «антитеррористической операции», участвовал в сборе денег на материальную помощь бойцам ВСУ.

Зеленский является ставленником Коломойского – в этом нет ничего нового или удивительного, хотя нельзя не заметить того факта, что харизма артиста затмевает его контакты и связи. Коломойский финансирует президентскую компанию Зеленского, стараясь выдвинуть своего человека на пост главы государства – тогда он сможет отомстить своему главному политическому противнику, действующему президенту Украины.

Зеленский, в рамках предвыборной компании, развил активную популистскую деятельность. Он даже выпустил ряд видеороликов, в которых рассказывает жителям «временно оккупированных Россией» Крыма и Донбасса, как они могут проголосовать на выборах президента. Иронично, что это говорит человек сопричастный к деятельности ВСУ на юго-востоке Украины, но он единственный кандидат, который попытался найти общий язык с данным электоратом – тем более, что финансистом его избирательной компании является один из богатейших людей Украины.

В случае победы Зеленского на выборах в кресло президента сядет ставленник крупного олигарха, финансирующего гражданскую войну в Украине. Слуга народа сослужит хорошую службу выбравшему его народу. Вопрос только в том, что это за народ.

Посол США в Киеве заявила, что Штаты поддерживают украинский народ и его выбор. Это было сказано уже тогда, когда была ясна популярность Зеленского. Прошедшие на неделе опросы лишь подтвердили ранее предполагавшийся факт – популярность Зеленского позволяет вполне обоснованно претендовать ему на пост президента страны. В этой связи, заявление американского посла выглядит крайне любопытно. Игорь Коломойский имеет плотную сеть связей и контрагентов за пределами Украины, его активы включают в себя не только телеканалы, но транзит газа, столь важный для Украины и США в свете их совместного противостояния планам России и Единой Европы на строительство газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток». При этом нельзя сомневаться в том, что у американцев на руках имеются наиболее полные и точные данные по соцопросам граждан Украины.

Станет ли Владимир Зеленский шестым президентом Украины или нет – пока неизвестно. Но известно то, что вряд ли кто-то будет протестовать за рубежом, среди самых высокостоящих партнёров и союзников Украины, приди он к власти.