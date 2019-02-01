«Это вам не Техас»: Су-27 напомнил американскому F-15, что тот забрался слишком далеко от дома

Сегодня, 04:09

Вчера, набирающий популярность Telegram-канал @fighter_bomber, специализирующийся на армейской авиации, выложил видео на котором истребитель Су-27 ВКС РФ опасным маневром отгоняет американский F-15C от российского правительственного самолета.

Несмотря на то, что запечатленные события произошли еще в 2017 году, видео немедленно стало одной из самых обсуждаемых тем в русскоязычном интернете. Большинство блогеров и СМИ высказались об инциденте либо в положительных, либо в нейтральных тонах, однако нашлись и те, кто попытался обвинить пилота Су-27 в непрофессионализме и неоправданно опасном маневре.

Впрочем, если посмотреть на произошедшее объективно, то становится понятно, что выполненный истребителем ВКС маневр был вполне оправдан с точки зрения защиты имиджа страны. Когда иностранный военный самолет зависает в нескольких метрах от иллюминаторов лайнера с высокопоставленными политиками из другой страны это как минимум проявление неуважения, граничащего с откровенным актом агрессии.

F-15C, который уже был идентифицирован иностранными авиалюбителями, оказался принадлежащим к так называемым Grim Reapers - «Беспощадным жнецам» или 493-й истребительной эскадрильи ВВС США, расквартированной на авиабазе Лейкенхит в Англии.

Как известно, официальные представители Вашингтона регулярно заявляют России протесты в связи со случаями «опасных перехватов» американских военных самолетов силами ВКС. Вот только происходят все эти перехваты вблизи территории РФ. Вот и запечатленный на видео инцидент случился, по имеющимся сведениям, на территории Европы. Далековато от американских берегов, согласитесь?

Хочется надеяться, что произошедший инцидент поможет нашим заокеанским партнерам понять, что пора наконец перестать считать весь земной шар задним двором своего техасского ранчо. Пока не стало еще слишком поздно.