«Спасите наших детей!»: Мизерные зарплаты учителей отправляют школьников на больничные койки

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В Смоленске учитель расцарапала лицо школьнику за его нежелание есть. Виной может быть маленький оклад – меньше 20 000 рублей. Но может ли недавняя беседа Путина с Васильевой всё изменить?

Буквально каждую неделю всю Россию шокируют ужасные события: избиения детей учителями, тирания на уроках, громкие увольнения преподавателей, и что самое печальное – агрессия со стороны самих детей.

Самыми ужасающими случаями конечно же являются расстрелы, когда дети предпочитают решать свои проблемы оружием. Однако, в это же время важным фактором является именно их отношениями с учителями. В таких случаях выражение: «Недосмотрели», - подходит наиболее лучше. Действительно, школьник проводит с преподавателем больше всего времени, ведь не зря их называют школу «вторым домом», но иногда этот дом не приносит ничего хорошего.

Так, на днях в Смоленске мать 8-летнего мальчика рассказала о насилии со стороны классной руководительницы. Мальчик не мог съесть весь обед, и женщина набросилась на него с криками. Всё тот же преподаватель могла нередко поднять на мальчика руку. Его мать показала фото царапин на лице. Родители уже буквально кричат: «Спасите наших детей!».

В СК по Смоленской области решили проверить инцидент, но это же не единственный случай в России. В чём же причина такой озлобленности учителей к детям и детей к учителям? Возможно, виной всему мизерные зарплаты. Как результат – озлобленность, агрессия и срыв на детях.

Точных данных о зарплатах учителей в России нет. Разные ведомства и организации приводят разные цифры. Однако, в среднем оклад составляет менее 40 000 рублей в месяц. При этом в Москве это 80 000 рублей, а на Северном Кавказе – всего 20 000 рублей. Сами учителя в один голос твердят, что с переработкой они получают меньше тех самых 20 тысяч.

Откуда берутся цифры по «выросшей» зарплате не понятно, но важно одно, власти начинают следить за этим.

Так, недавно глава РФ Путин призвал министра просвещения Ольгу Васильеву следить за уровнем оклада учителей во всех регионах страны. Он указал, что зарплата не должна опускать ниже средней по экономике региона.

Многие эксперты надеются, что наконец зарплаты вырастут и озлобленные от безденежья учителя наконец не только будут обеспечены материально, но и станут добрее к своим ученикам. В задачах школы состоит три принципа: образовательный, воспитательный и оздоровительный. В задачах государства – обеспечить преподавателей всем, чтобы они могли учить, воспитывать и оздоравливать детей. Поэтому слежка высшего руководства страны за уровнем зарплат поможет не только решить вопрос благополучия учителей, но и вопрос эмоционального благополучия их воспитанников.