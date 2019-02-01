«Приключения родинки Путина»: Невнимательные «двойники» могут выдать гостайну президента РФ

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Наличие у лидера россиян «клонов», вероятно, тщательно скрывается, но родимое пятно может рассекретить «привычки из КГБ» Владимира Владимировича.

Несмотря на то, что президент РФ считается одним из самых популярных людей в мире, широким массам практически ничего не известно о великом Путине. Раннее детство и образование - «серые» факты, которые блекнут на фоне вопросов о доходах, семье, даме сердца и «двойниках» Владимира Владимировича. Именно последнему, отчасти, конспирологическому вопросу, мы посвятили наше мини-расследование «Приключения родинки Путина».

Перед вами фото президента РФ образца 2005 года - время, когда отечественные и западные СМИ активно трубили о появлении тяжкой болезни у лидера россиян. Как раз на фоне возможного недомогания главы государства Кремль якобы принял решение найти ему идентичную замену, а лучше, не одну. На данном снимке неспроста отмечено родимое пятно Путина, ведь именно оно с 2005 года начинает активно кочевать по лицу президента.

До конца второго срока Владимира Владимировича в кресле главы государства родинка на правой щеке предпочла практически не появляться. Вернулась родимая «метка» после 2010-го, причем далеко не на свое место - темная точка теперь красовалась рядом с правым глазом президента. Путина подозревали и продолжают подозревать в баловстве «уколами красоты». Именно пластика якобы могла «поднять» родинку со щеки ВВП, считают верующие в «единого» главу государства люди, но их идейным противникам есть что возразить, и это не отсутствие официальных подтверждений «операций красоты» Владимира Владимировича в Кремле.

Порой, как показано на фото выше, родимое пятно Путина забывало, на какой половине лица его место. Ладно исчезала родинка, это можно объяснить толстым слоем грима на президенте перед интервью, но почему она оказывалась на левой щеке - вопрос, на которым можно лишь гадать.

Как видим, если Владимир Владимирович действительно не изменяет привычкам из КГБ, считая, что государственный лидер должен иметь несколько двойников для решения задач особой важности, то у него в подчинении работают довольно халатные актеры. Рано или поздно, невнимательные «двойники» могут выдать гостайну президента РФ, чреватую сенсацией мирового масштаба.