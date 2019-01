«Удобный Арашуков»: Тина Канделаки могла знать о криминальном прошлом сенатора

View this post on Instagram

Моя диджитал-жизнь ничем не отличается от диджитальных историй моих друзей. ⠀ В ЖЖ я пришла в 2008-м, писала там не то чтобы очень много, но писала и с удовольствием читала большое количество знакомых и незнакомых людей, занимавшихся публицистикой и просто дуракавалянием в ЖЖ. Мой ЖЖ умер в 2016-м вместе с модой на лонгриды и привычкой заходить в ЖЖ. Ругаться в #Твиттер - эта забава, параллельно развивающаяся со срачами в ЖЖ, у меня осталась. Ну, и #Фейсбук упорно сжирал мое свободное время. ⠀ Параллельно стало понятно, что желание выставлять свою жизнь напоказ умело конвертировалось в #Инстаграм в возможность постороить свои собственные медиа, свой телевизор, где каждый день в новостях только ты и те, кого выберешь ты. ⠀ И тут случился #Телеграм. Именно он, а не люди, у нас на глазах совершает полную перестройку в потреблении информации и в первую очередь новостей. Именно постов Незыгаря ждут, как в лучшие годы олигархических войн выпусков @ntvru и #ОРТ . Именно эти новости всем, кто задействован в активной повестке, формируют взгляд на происходящее. ⠀ Технологии не остановить, поэтому моя теория о том, что все люди начнут формировать свой плейлист новостей, очевидно, имеет право на жизнь. Уже формируют, но насколько эти новости достоверны? Кому верить и кому доверяете вы?