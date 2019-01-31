«Удобный Арашуков»: Тина Канделаки могла знать о криминальном прошлом сенатора

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Телеведущая поспешила откреститься от бывшего «лучшего друга» в тот момент, когда правоохранители вскрыли всю его подноготную. Такая спешка может свидетельствовать о том, что Канделаки рассказывает фанатам не всю правду.

Скандальное задержание сенатора от Карачаево-Черкесии состоялось в среду, 30 января, прямо во время заседания Совета Федерации. Политику, который в свои 32 года достиг умопомрачительных высот, предъявили обвинения по нескольким тяжёлым статьям. Телеведущая давно знакома с Рауфом Арашуковым и никогда этого не скрывала. Более того, Канделаки хвасталась дружбой с богатым сенатором активнее, чем связями с другими бизнесменами и политиками, которые появились в её окружении за последние годы, словно пугая своих врагов такой опасной дружбой.

Верить в то, что Тина Канделаки, имея огромный опыт в профессиональной журналистике, не знала о криминальном прошлом людей из своего ближайшего окружения, её фанаты напрочь отказываются. Некоторые верят в роман журналистки и сенатора, другие говорят об «удобной» дружбе с «удобным» Арашуковым-младшим. Ведь иметь под рукой перспективного молодого политика с папой-нефтяником – мечта многих представителей шоу-бизнеса.

Интерес также вызывается отсутствие подозрительности у Канделаки. Напомним, что Рауф Арашуков начал свою политическую карьеру в 18 лет и с тех пор продвигался по профессиональной лестнице довольно успешно, что крайне редко происходит без влияния состоятельных родственников. Его имя в списках «Единой России» тоже говорит против него, по мнению части молодого населения России, которое видит в представителях этой партии жуликов и воров.

Продолжение... Сотрудник ДПС пригласил Тину Канделаки на свидание, чтобы простить правонарушение Молодой сотрудник Дорожно-патрульной службы попытал счастье со «взрослой женщиной», согласившись простить её неаккуратного водителя. Канделаки обратилась к «Газете.ру» и «Ленте» из-за фигуристки в нижнем белье Уверенность в том, что Канделаки говорит неправду, имеет место быть из-за суетливости и спешки, в которой Тина Канделаки отреклась от дружбы с Рауфом. В своём посте телеведущая несколько раз настойчиво «намекала» на свою непричастность к криминальным проделкам сенатора от КЧР, но в то же время акцентировала внимание поклонников на том, что руки Рауфа Арашукова запачканы кровью. Что может означать, что женщина изначально могла знать о жизни сенатора до знакомства с ней, но теперь всячески пытается обелить своё имя.

Подруга Арашукова, в частности, не вызывает доверия у фанатов этой частью своего обращения: «Пора понять: нет никакого «верха», с которым можно «договориться» (какой-нибудь господин Улюкаев соврать не даст). Сегодня есть закон, и он работает. И повод для беспокойства есть у каждого, кто хоть раз его нарушал», - об этом Канделаки пишет в своём канале в Telegram. Здесь Тина Канделаки будто говорит о том, что остальная свита её влиятельных друзей из «Единой России» не имеет никакого отношения к произошедшему с Арашуковыми и вовсе держится подальше от такого рода занятий, стараясь сохранить их благосклонное отношение к себе. Стоит отметить, что в Совете Федерации полагают, что такие аресты происходят не последний раз, поскольку в правительство попадают люди, не прошедшие проверку на причастность к противоправным действиям.