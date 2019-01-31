Робокорабли появятся на вооружении флота США

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В США начали радикальную модернизацию флота. Предполагается, что в скором времени человека на борту полностью заменят роботы.

В сети появилось заявление контр-адмирала ВМС США Рональда Бокмолла, который сообщил – в скором времени в распоряжение ВМФ поступит четыре робокорабля, которые могут выполнять любые задачи и сберечь жизни людей. Предполагается, что использовать такие корабли будут во время обострения противостоянии с Россией и Китаем. Такая модернизация флота начата в рамках концепции распределения морских операций, которая рассчитана на постоянное присутствие кораблей США в различных точках мира.

На сегодняшний день в стране есть два пути развития флота, один из которых как раз и предусматривает уменьшение количества кораблей с экипажем на борту и замена их на робокорабли. Надводные и подводные роботы будут иметь узкую специализацию, что расширит боевые возможности, кроме этого, такие изменения существенно сэкономят бюджет США.

По словам Боксолла, для флота планируется заказать разработку четырех классов робокораблей: большого надводного робокорабля, который сможет нести тяжелые разведывательные системы и вооружение; среднего корабля-робота с разведывательными системами и оборудованием радиоэлектронной борьбы; малого корабля с системами постановки мин и ретрансляционным оборудованием; миниатюрного надводного робота, который будет использоваться для разведки и наблюдения, а также расширения покрытия систем связи.

Известно, что новые классы робокораблей будут появляться на флоте постепенно, причем поначалу экипажи моряков будут присутствовать на них. Напомним, что с 2017 года в США ведутся научно-исследовательские работы по проекту большого подводного робота с высокой степенью автономности. Проект ведет научно-исследовательское управление ВМС США. Новые аппараты смогут объединяться в группы с себе подобными и обмениваться данными.