«Настоящий Штирлиц»: Арашуковы могут быть отпущены из-под следствия благодаря дружбе с главой СК

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В сеть утекли фотографии совместного «неформального»отдыха главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина в резиденции осужденных Рауля и Рауфа Арашуковых, имеющих вид на жительство в ОАЭ.

Сам Быстрыкин принимал активное участие в обвинительных процессах против бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца. Сами осужденные на допросе вели себя крайне спокойно, порой вызывающе, а после появления информации об их дружбе с главой СК, стало понятно, почему.

Райуля и Рауфа обвиняют в хищении более 30 миллиардов рублей, совместно с другими «чиновниками», а также Арашуков-младший обвинен в двойном убийстве.

На фотографиях, Александр Быстрыкин разъезжает по территории поместья на разных автомобилях, размахивая золотыми шашками — арестованным имуществом бывшего сенатора.

Алексей Навальный осудил чиновника, предложив его отстранить от ведения дела Арашуковых из-за дружеских связей, а также из-за возможных связях с ОПГ, в создании которого подозревают Рауфа Арашукова.

А также ввел предложение на рассмотрение, чтобы остальных сенаторов называть «коллегами обвиненного в убийствах Рауфа Арашукова», чтобы вызвать сильную общественную реакцию из-за страха, что это станет очередным делом, которое власти замнут, в чем может положительно поспособствовать не только глава СК, но и «хороший друг» Рауля Арашукова, Рамзан Кадыров.

По всей сети Александра Быстрыкина прозвали «настоящим Штирлицом, и предположили, что «Рискуя жизнью, лично вел оперативно-розыскную деятельность в логове врага! Шашлык ел, но без аппетита. Притворялся».