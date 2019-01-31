Сегодня, 13:02

Подконтрольная российской Службе внешней разведки секретное подразделение спецназа «Заслон», уже несколько лет осуществляет свои операции в Сирии по защите россиян и официальных представителей сирийской власти, как утверждает историк Маттео Пакстон.

По утверждениям автора статьи Пакстона, спецподразделение было создано в 1998 году. Их целью является защита российских граждан и учреждений за рубежом. Также автор утверждает, что российское правительство никак не признает существования подразделения, также подмечая численность отряда, которая варьируется от 280 до 500 человек.

Также историк подмечает ряд событий, связанных с присутствием и определенными действиями подразделения. Пакстон отмечает ретроспективу 2003 года в Ираке – последние дни правления Саддама Хусейна, также 2013 год эвакуация важных документов из Сирии, вдобавок и не обошел автор и 2015 год, в котором Россия вмешалась в Сирийский конфликт.

Данную статью следует воспринимать весьма неоднозначно по ряду причин, одна из которых проходила в другом регионе, а именно в Великобритании – инцидент в Солсбери. Детали имеются лишь обобщённого характера, даже при наличии дат, но в то же самое время без четких утверждений и конкретизации со стороны очевидцев.

Немаловажный факт – защита граждан и представителей России, что является необходимым фактором, но не обязательно должно обеспечиваться секретными службами, что производит лишь повышенную трату ресурсов. Наличие РФ в Сирии обусловлено легитимным характером и никак не нарушает национальное право страны по причине просьбы легитимного правительства о помощи, несмотря на противоречия во время заседания Совбеза ООН одной из резолюций в апреле 2018 года.

Вопрос о наличии и присутствии данных подразделений останется в неразрешимом ключе без представленных доказательств, а что касается Сирийского конфликта и непосредственного разрешения Россией, то это исключено по причине самого отношения РФ в участии как стороны поддержки: вооружение, техника, гуманитарная помощь, что собственно, исключает вовлечение в открытую вооруженную вовлеченность.