«Понаберут по объявлению»: Навальный публично объявил Единую Россию врагами народа

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После ареста Арашуковых, Алексей Навальный не остался в стороне и потребовал отменить законопроекты, которые были приняты с участием Рауфа Арашукова из-за «абсолютной неграмотности» сенатора.

Обвиняемый в двойном убийстве и соучастии в хищении более 30 миллиардов рублей Арашуков-младший на допросе произнес лишь то, что он не говорит по-русски и попросил себе переводчика, попросту оттягивая момент судебного разбирательства.

«Понаберут в сенаторы по объявлению»

Главный, а возможно и единственный настоящий оппозиционер в стране Алексей Навальный потребовал отмены законопроектов, принятых по инициативе и с участием обвиняемого, поскольку незнание языка, на котором написан документ, является достаточным основанием для пересмотра документа, а также ужесточить условия нахождения Рауфа по арестом, приведя для сравнения две фотографии, где его обвиняемого во всех бедах России держат прикованным наручниками к полицейскому, а Арашуков вполне расслабленно и спокойно отшучивается на заседания следственного комитета.

Запомните это: сенатор от «Единой России» несколько лет сидел в Совфеде и принимал законы. А сейчас на допросе говорит: я не знаю русского языка, мне нужен переводчик. Какие ещё нужны аргументы, чтобы объявить «ЕР» теми, кто они есть - врагами народа? — Alexey Navalny (@navalny) January 30, 2019

Навальный подозревает, что дружба с Рамзаном Кадыровым может вполне благоприятно посодействовать в скором освобождении из-под стражи, а возможно и вовсе в снятии обвинений с Рауфа Арашукова, что лишь в очередной раз подтвердит, как говорит оппозиционер, что

«ЕдРо — сборище воров и врагов народа»

«В России, конечно, конституционное равенство среди населения, но не стоит забывать, что есть те кто равны, а есть те, кто ровнее».

Известная российская телеведущая Тина Канделаки пыталась заступиться за своего «старого друга», однако после извинилась и рассказал, что не в курсе была о его делах, да и виделись они только «на беговой дорожке». В ответ пользователи засыпали ее фотографиями, где Канделаки не просто находилась в неформальной обстановке с Арашуковым-младшим, но даже на его коленях успела посидеть.

Итогом заявления сенатора о незнании русского языка, стало неформальное предложение от ряда депутатов о вводе особого экзамена по русскому языку и российской культуре для получающих депутатский мандат.

«А по математике не нужно, судя по украденным 30 миллиардам, с ней у чиновников и так все здорово».