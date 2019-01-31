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За его алкогольные похождения очередной раз упрекнули Дмитрия Медведева в пьянстве и поздравили с праздником в сети.

Сегодня, 31 января, по России празднуется день рождения русской водки. Этот день был выбран не случайно. Из истории известно, что именно в этот день 1865 года русский учёный Дмитрий Менделеев получил профессорское звание. Успешная защита диссертации в этот день напрямую была связана с этилом и соединением спирта с водой, что в итоге и повлияло на образование водки в России. Водка же была придумана людом еще в Х веке, однако мифологический характер праздника связывают именно с этой датой.

В сети с праздником русской водки поздравили Дмитрия Медведева, председателя правительства Российской Федерации. Как известно, политика часто замечали за употреблением алкоголя, а прогремевшие на всю страну видео со встречи одноклассников, где Дмитрий Анатольевич лихо поддав, танцует под песню группы Комбинация American boy, еще долго была на слуху у народа.

«С днём рождения русской водки Вас! Вы, словно учредитель, который не раз утвердил, что в России самая твёрдая валюта — жидкая», - прокомментировали пользователи сети.

Также, когда Медведев стал президентом в 2008 году, по России повысилось качество и количество винодельных производств и виноградников. Известно от первых лиц, что и на банкеты Кремля Дмитрий повлиял не только со стороны порционирования пищи, но и с качественным подбором вин для персонала, что и стала популяризацией алкоголя во всем крепости центральной части Москвы.

Совсем недавно же, в конце декабря 2018 года, когда возрос процент отравлений населения алкоголем и метиловым спиртом в том числе, Дмитрий Медведев также не опустил руки и подписал указ о том, что так называемые «фунфырики» теперь не должны стоить дешевле акцизного алкоголя.