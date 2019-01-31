«Медведев – следующий»: Путин мог посадить Арашуковых, чтобы поправить свой рекордно низкий рейтинг

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Удар на 30 млрд газовых рублей по экономике страны не смогло стерпеть правительство России, арестовав сенатора Карачаево-Черкесии Арашукова прямо в зале Совета Федерации. Следом на скамью подсудимых отправился его отец, а следствие возбудило дела против ещё нескольких глав газовой отрасли. Как вышло, громкое дело о хищении и убийстве могло быть частью более детального и серьёзного плана российского правительства.

Резонансное событие получило огласку после громкого ареста сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по обвинению в создании преступного сообщества, хищении в особо крупных размерах, убийстве двоих человек (дело велось ещё с 2010 года, но относительно недавно было передано в высший СК). Следом за Рауфом был арестован его отец Рауль Арашуков, гендиректор «Газпром Межрегионгаз», по тем же обвинениям – хищение газа на сумму 30 млрд рублей.

Кроме того, по этому делу планируется задержание ещё ряда руководителей крупных газовых компаний страны. Казалось бы, всё просто – 30 млрд, украденных у страны и народа, простить сложно. Но, как выходит, процесс гораздо сложнее.

Сразу после фонд «Петербургская политика» предоставил на общий суд статистику по уголовным преследованиям высших федеральных чиновников за последние 27 лет. Согласно ей, количество «сажаемых» постепенно росло с начала 90-х, а пик этого процесса пришёлся на 2018 год – 14 человек были лишены свободы по обвинениям в преступлениях разной степени тяжести.

Пик «посадок» пришёлся на 2018 год, когда Владимир Путин вступил на свой очередной выборный срок. Первые месяцы его нового правления обозначены рядом непопулярных в народе мер – пенсионная реформа, налог на самозанятость и сельское хозяйство. Разумеется, таким образом страна начала «монетизировать» ранее не освоенные источники дохода в госбюджет.

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Момент выверен удачно – в самом начале срока. Подобные меры в конце президентской шестилетки дали бы все шансы похоронить надежды Путина на дальнейшее правление страной. Как известно, рейтинг президента упал до 36%, чего не было с тяжёлого 2006 года.

«Многоходовочки» Путина, регулярно ошарашивающие «западных партнёров» точечными ударами по всему миру, вполне применимы и внутри России. К примеру, за счёт избавления от неугодных – таких, как Арашуковы. Перевод народного гнева, обличение истинно виноватых, дают «выпустить пар» и, на волне новых событий, вновь проникнуться доверием к президенту.

Но кто следующий? Всем известно, ряд высших чиновников страны регулярно позволяют себе выдавать недопустимые для их статуса «перлы» - это и Медведев, с его «денег нет, но вы держитесь», и министр финансов Силуанов, для которого реакция народа на пенсионную реформу «стала неожиданностью».

В России принято одобрять президента и ненавидеть кабинет правительства. Но в целом очевидно, что и то, и другое – часть одной системы, работающей совместно. То есть, «идиотизм» высших чиновников кому-то для чего-то нужен, иначе им бы давно нашли замену.

Но, скорее всего, «чистка» идёт с самых низов. Сперва это была минтруда Саратовской области с её «макарошками». Следом – Ольга Глацких с её «не просили рожать». Марина Юденич с её недавним «Вы в этот бюджет что-нибудь вложили, чтобы из него брать?» ещё держится, но, вероятно, продлится это недолго.

И теперь вот Арашуковы с подельниками в высших чинах газовой отрасли, за дело с астрономическими 30 млрд. Учитывая, что количество «посадок» и громкость дел только растут, на 2019 года можно ожидать особо громких дел про особо крупных рыб – например Дмитрий Медведев – этот зарабатывал народную ненависть долго и регулярно.

Зная хитромудрого Владимира Владимировича, стоит ожидать, что эта крупная карта будет разыграна тогда, когда это будет наиболее выгодно. В том числе и для его, президента, личного рейтинга.