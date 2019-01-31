«Утащит с собой в могилу»: Медиаимперия Путина и Кабаевой может рухнуть из-за вдовы Михаила Задорнова

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Об иске в 4,5 млн рублей, поданном Велтой Задорновой к Первому каналу, который вдова Михаила Задорнова обвиняет в незаконном показе концертов сатирика, недавно сообщили практически все крупные СМИ. От внимания большинства журналистов, однако, ускользнул тот факт, что данный инцидент стал очередным звеном в цепи громких скандалов, сотрясающих государственное телевидение, структуру и идеалогию которого так долго выстраивал Владимир Путин.

Эти самые последние годы ознаменовались для государственных телеканалов существенным падением рейтингов и обострением кризиса доверия к ним со стороны населения. То, что федеральные телеканалы используются в качестве орудия пропаганды, причем далеко не самой искусной, уже давно ни для кого не секрет. Успех этого подхода всегда строился на разбавлении политизированным контентом развлекательных передач, пользовавшихся высокой популярностью. Однако сейчас интерес населения к этим самым развлекательным передачам стремительно угасает.

Причины этого достаточно очевидны. Посмотрите на сегодняшнюю сетку вещания того же Первого канала и увидите там «Пусть говорят», «Кто хочет стать миллионером?» и еще много других передач, которые выходят уже с десяток лет. При этом, с уходом Андрея Малахова, сюжеты той же «Пусть говорят» стали все чаще и чаще сводиться к откровенному самокопированию, что начало разочаровывать в программе даже многих её больших поклонников.

Глубочайший кризис старых передач осложнился и за счет громких скандалов. Таких, как, например, история с телепрограммой «Пока все дома», которая была снята с эфира после того, как выяснилось, что её ведущие замешаны в финансовых махинациях с деньгами, предназначенными для детей-сирот.

При этом, несмотря на то, что Первый канал идет ко дну быстрее всех, такого рода проблемы наблюдаются на всех федеральных каналах, являющихся частью медиаимперии, выстроенной Владимиром Путиным за годы нахождения у власти. Первый канал, «РЕН-ТВ», «Пятый канал» - существенной долей акций каждого из них владеет «приближенная» к президенту Алина Кабаева и все они быстрыми темпами сдают свои позиции, теряя аудиторию.

Хорошим олицетворением современного отечественного телевидения могут послужить субботние вести на канале «Россия», где, миллионер Сергей Брилев, являющийся британским подданным и давший клятву верности Великобритании, рассказывает россиянам о том, что во всех их бедах виноваты происки Лондона.

Таким образом, государственное телевидение, которое, по замыслу Владимира Путина, должно было играть одну из ключевых ролей в формировании «правильного» общественного мнения и управлении новостной повесткой населения, сегодня оказывается в ситуации, когда его аудитория угрожающе быстро редеет, а его словам верит все меньше и меньше людей.

Очевидно, что на фоне закрытия ряда старых передач и непопулярности новых, руководство Первого канала в лице Константина Эрнста, в попытке добиться хотя бы кратковременной передышки, решило обратиться к чему-то проверенному и нерискованному. Такому как, например, остающиеся популярными до сих пор концерты Михаила Задорнова, тем более что за их показ, как думали на телеканале, можно будет не платить. И это оказалось большой ошибкой.

Разворачивающийся сейчас скандал может не просто еще более подмочить и так страдающую в последнее время репутацию Константина Эрнста, но и стать полноценной последней каплей в чаше терпения его главного работодателя в лица Владимира Путина.

Таким образом, в условиях, когда избранная Эрнстом стратегия развития телеканала даёт все более и более серьезные трещины, и он уже едва справляется со своей основной функцией, этот даже кажущийся небольшим инцидент вполне может повлечь за собой полноценную перестройку всего государственного телевидения.