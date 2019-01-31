Борец с русскими школами: мэра Риги обвиняют в коррупции

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Вчера вечером стало известно о задержании мэра Риги Нила Ушакова, подозреваемого в коррупционных схемах. Новость оказалась ложной, о чём стало известно благодаря самому Нилу Ушакову, однако, это не отменяет того факта, что днём 30 января сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провели обыски в рижской мэрии.

Поводом для прошедших накануне обысков в рижской мэрии стало антикоррупционное расследование, проводимое в отношении муниципального предприятия общественного транспорта Риги. Предположительно речь идёт о систематических взятках на госзакупках общественного транспорта, итоговая сумма которых составляет, по оценкам следователей, 13,5-20 миллионов евро. Данные сведения ещё в декабре вызвали политический скандал в Латвии и привели к отставке вице-мэра латвийской столицы Андриса Америкса, лидера партии «Честь служить Риги», которая вместе с ушаковской партией «Согласие» составляет промэрскую коалицию в рижской городской думе. Свою отставку Андрис Америкс мотивировал тем, что для него важнее репутация, которая может пострадать в ходе коррупционного скандала, чем занимаемая должность. Согласно слухам, следователи БПБК стали разрабатывать руководство Риги после получения доказательств по эпизоду дачи взятки в 800 тысяч евро, в связи с поставкой в Ригу из Польши новых трамваев и автобусов.

Сам Нил Ушаков предпочитает не комментировать сам ход следствия и связанные с ним мероприятия, но при этом неизменно подчёркивает, что он не намерен покидать пост мэра Риги. Надо отметить, что это не первый коррупционный скандал, связанный с мэром Риги. Годами раннее он обвинялся в том, что мэрия выделяла крупные суммы денег (около 150 тысяч евро) на зарплаты фиктивным работникам, а также в том, что муниципальное предприятие, обслуживающее городской транспорт, приобрело моющее средство на 390 тысяч евро. При этом, вместо моющего средства была обычная вода. Эти скандалы, вместе с текущим, неоднократно ставили под вопрос дальнейшую политическую карьеру Ушакова и карьеру на посту мэра Риги. Но несмотря ни на что он продолжает оставаться на своём посту.

Сам Нил Ушаков известен за пределами Латвии в первую очередь благодаря тому, что его пример очень любят использовать различные политические силы. Настроенные отрицательно по отношению к действующему латвийскому режиму зарубежные политики любят приводить Ушакова в качестве примера несистемного политика, который не прогнулся под националистический латвийский режим и смог занять пост столичного мэра. Те же, кто наоборот относятся к сложившемуся в Латвии режиму благосклонно, любят указывать на то, что мэр Риги в конце девяностых прошёл процедуру натурализации, получил латвийский паспорт после сдачи всех необходимых экзаменов, учился в Дании и был сторонником евроинтеграции Латвии. Одним словом, для тех, кто симпатизирует латвийской власти, Нил Ушаков живой пример того, что при должном желании русский уроженец Латвии способен достичь успеха в своей стране.

Нил Ушаков имеет репутацию достаточно пророссийский настроенного политика. По спискам его партии «Согласие» избираются многие этнические русские, а кандидатом в премьер-министры выдвигался уроженец Риги Вячеслав Домбровский. Однако, именно в период занятия Ушаковым должности мэра Риги в Риге было закрыто 15 школ, преподающих на русском языке. Борьба с русскоязычным образованием является основным, для действующего латвийского режима, способом борьбы с «тяжёлым наследием советской оккупации» и, надо заметить, в этой борьбе Ушаков проявил себя вполне обычным латвийским чиновником. Его деятельность на посту мэра вызывала много нареканий, связанных, в первую очередь, с неочевидными тратами бюджетных денег: бюджет Риги сопоставим с бюджетом Санкт-Петербурга, при этом заявленные цели по достижению туристического потока в 2,1 млн. туриста так и не были достигнуты – в среднем, Ригу за год посещает 1,5 млн. человек. В самой Риге возникали скандалы, связанные с качеством работы муниципальной полиции и невысоким качеством социального жилья, но при этом мэрия, несмотря на государственное финансирование данной программы, тратила свои деньги на финансирование курсов латышского языка.

Вполне возможно, что очередное антикоррупционное расследование, начатое латвийскими властями против рижской мэрии, не приведёт к отставке Ушакова, которую бы так хотели увидеть многие латвийские праворадикалы. Ушакову не привыкать к коррупционным скандалам, связанным с его мэрией. Но вполне вероятно, что ещё один скандал достаточно повредит репутации Ушакова и в 2021 году он не сможет повторно занять пост мэра Риги.

«Русский европеец» и «лицо русской диаспоры в Латвии» уже зарекомендовал себя как достаточно исполнительного латвийского чиновника, выполняющего все основные распоряжения властей республики и своё место в системной латвийской политике он заслужил не зря, так что даже его отставка вряд ли приведёт к его исчезновению с политического небосклона прибалтийской республики.