Арест Арашуковых мог быть ответом Сечина за удар НОВАТЭКа по Горрингу из Росгеологии

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Глава «Роснефти» давно имел зуб на Рауля Арашукова, отца сенатора от Карачаево-Черкессии, которого называли «газовым королём» и партнёром Леонида Михельсона. После же недавней кампании против его человека в Росгеологии, возможно организованной людьми из НОВАТЭКа, Игорь Иванович и вовсе мог «дать отмашку» на резонансный арест.

Текущая неделя, не успев толком начаться, уже стала богатой на громкие политические разоблачения. Сегодня по подозрению в двух убийствах был задержан сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль, занимающий пост советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Накануне со скандалом был уволен замглавы Росгеологии Руслан Горринг. Примечательно, что в обоих случаях фигурировали люди из нефтегазовой сферы. Что же это: совпадение или разборки магнатов, которые федеральные СМИ выносят за скобки?

Напомним, что в случае с увольнением Горринга из Росгеологии виной всему стал подозрительно организованная утечка в сеть видеоролика с нарезкой трансляций чиновника в сервисе Twitch. В нём он среди прочего признался в масштабных злоупотреблениях и сексуальном насилии по отношению к подчинённым сотрудникам. Сам Горринг после увольнения обронил в общении с прессой странную фразу, заявив, что у его ухода из компании «крутые заказчики». Позже появилась версия, что увольнение топ-менеджера госкомпании, прослывшего человеком Игоря Сечина, могло быть спровоцировано группой влиятельных лиц, в которую входит глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, а также представители корпорации НОВАТЭК, выходцем из которой является нынешний министр.

Что же до Рауля и Рауфа Арашуковых, то их влияние на нефтегазовую сферу также невозможно не заметить. В прошлом отец сенатора от Карачаево-Черкессии возглавлял «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Ставрополькрайгаз». Ходили слухи, что у Арашукова-старшего в нефтегазовой отрасли были большие амбиции, но в 2011 году на них поставил крест не кто иной, как Игорь Сечин. Издание «The Moscow Post» сообщает, что тогдашний вице-премьер распорядился уволить топ-менеджера госкомпании, а от тюрьмы за финансовые злоупотребления его якобы спасли лишь Кирилл Селезнев и Алексей Миллер. Впоследствии Рауль Арашуков занял пост советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» и сохранил влияние в регионе. Вместе с тем можно предположить, что с тех пор Сечин и «заимел зуб» на «газового короля», а атака на его людей в Росгеологии позволила нанести по давним врагам «ответный удар».

В частности, издание «Прокурорская правда» пишет, что руководство ООО «Газпром межрегионгаз» в том числе Селезнев и Арашуков, имеют давние партнёрские связи с НОВАТЭКом Леонида Михельсона. Того самого, который, возможно способствовал вчерашнему уходу Руслана Горринга из Росгеологии. В частности, сообщается о наличии между крупнейшей газовой компанией России и ООО «Газпром межрегионгаз» некой схемы по выведению средств через фирму-прокладку «Трастинвестгаз» аффилированную с Кириллом Селезневым. На закупках газа у НОВАТЭКа, по данным «Прокурорской правды», руководители ООО «Газпром межрегионгаз» и Леонид Михельсон могли получить 45% «отката» из государственных средств. Не исключено, что, зная об этой схеме и понимая значимость в ней «газового короля» Рауля Арашукова, глава Роснефти «дал отмашку» на арест сенатора и его отца.

Как известно, члена Совфеда от Карачаево-Черкессии уже давно подозревали в организации убийств заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова, а также советника президента республики Фраля Шебзухова. Первые сообщения о том, что силовики вышли на след сенатора в этих делах появились ещё летом прошлого года, однако сам Арашуков при этом чувствовал себя вполне комфортно в парламентском кресле. Почему-то его задержание внезапно для всех произошло именно после скандала с Росгеологией. Вполне возможно, что арест Арашуковых мог быть ответом Сечина за удар НОВАТЭКа по его человеку Руслану Горрингу.

Главу «Роснефти» давно считают духовным наставником силового блока России. Говорят, именно это позволило ему инициировать уголовное преследование Михаила Ходорковского, а затем арест Алексея Улюкаева. Политолог Евгений Минченко называет нынешнего главу СКР Александра Бастрыкина близким к Сечину человеком, а потому можно предположить, что именно Игорь Иванович «дал отмашку» на преследование партнёров Михельсона. Если это так, то можно ожидать большой войны в нефтегазовой сфере и следующий шаг в этой партии за группой НОВАТЭКа.