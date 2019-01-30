Могут психануть: В случае агрессии США рискует столкнуться в Венесуэле с армией вооруженных головорезов-ополченцев

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Более ста тысяч человек готовы встать на защиту режима легитимного президента Мадуро в случае попытки Трампа ввести войска для свержения власти.

Противостояние в Венесуэле набирает обороты. Лидера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который заявил претензии на президентское кресло 23 января, вместо легитимного президента Николаса Мадуро, поддерживает США, Канада, а также еще несколько проамериканских страны Латинской Америки.

Поддержку Мадуро выразили Россия и Китай, которые инвестировали в экономику страны примерно 90 миллиардов долларов. Кроме внешней поддержки, у Мадуро есть преданная ему армия и народ.

Глава Министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес объявил, что армия поддержит действующего президента Николаса Мадуро как единственного законного лидера страны и главнокомандующего. Лопес уже призвал войска помнить о присяге и защищать своего президента.

Российские политологи склонны считать, что главную поддержку президенту Венесуэлы могут оказать не войска, а местное население. Народ настроен очень отрицательно по отношению к США и в случае угрозы вторжения люди могут просто по-человечески психануть и создать свою армию.

Как известно, ситуация в Венесуэле всегда была напряженной. Близость стран, участвующих в наркотрафике, заставляла людей вооружаться и создавать отряды самообороны. В общей сложности, в стране, по разным подсчетам, оружием владеет от 100 до 150 тысяч молодых мужчин с опытом участия в боях, которые из-за вмешательства других государств во внутренние дела государства могут выступить на стороне Мадуро.

Таким образом, в случае агрессии, США рискует столкнуться в Венесуэле с армией вооруженных головорезов-ополченцев, которые не будут обременены уставами и правилами, а станут защищать свои кровные интересы.