Молодёжь нас не поймёт: Жириновский признал бесполезной борьбу с фильмами запретами

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Политик не согласен с запретами, под которые попадают российские фильмы. Вспомните «Матильду» и «Смерть Сталина», популярность которых только возросла после скандалов с их запретами, пишет он в своем Telegram-канале.

Фильм Алексея Красовского «Праздник» еще до своего выхода на экраны получил скандальную популярность. Лента рассказывает о трагической вехе в истории России – блокаде Лененграда, но вот форма подачи исторического материала довольно неоднозначна – это комедия. В сюжете привилегированная семья чиновника довольно роскошно и весело празднует Новый год в городе с тысячами голодных людей.

В октябре 2018 года руководство российского военно-исторического общества приняло решение об обращении за помощью в прокуратуру, сотрудники которой должны были изучить ситуацию и определить моральную сторону картины. Многие уверены, что лента однозначно должна быть запрещена, ведь она является надругательством над историей России.

Сам режиссер говорил, что снял «местами черную», но чаще «светлую и новогоднюю комедию», и признавался, что уже на стадии проекта у него были проблемы с поиском финансирования. В то же время Гильдия киноведов и кинокритиков сравнивала скандал вокруг «Праздника» с ситуацией вокруг фильмов «Матильда» Алексея Учителя и «Смерть Сталина» Армандо Иануччи, прокат которых активисты также требовали запретить на территории России.

Ранее Красовский сообщал, что премьера его фильма состоится в начале 2019 года. Хотя в этой истории еще не поставлена точка, ведь, как ни странно, на защиту «Праздника» встал Владимир Жириновский. Политик уверен, что молодежь не поймет таких запретов, а лишь еще больше заинтересуется картиной. Сам он признался, что посмотрел эту ленту именно из-за раздутого ажиотажа вокруг нее с запретом. Правда, такую позицию разделяют не все депутаты, так, секретарь «Единой России» Андрей Турчак обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой «ни при каких обстоятельствах» не выдавать будущему фильму прокатное удостоверение. Турчак поясняет, что есть темы, над которыми «нельзя шутить», и в съемках такого фильма он усматривает «глумление».

Напомним, что одиозные фильмы «Матильда» и «Смерть Сталина» только выиграли от такой шумихи вокруг них. Эксперты уверены, что все запреты, особенно такие громкие, только подогревают интерес к таким картинам и заставляют ознакомиться с сюжетом даже тех зрителей, которые никогда не интересовались историческим кино.