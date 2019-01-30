Переворот в Венесуэле: Есть ли мирные пути решения конфликта

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Страну уже вторую неделю сотрясают антипрезидентские протесты, которые могут в лучшем случае привести к перевыборам главы государства. Возможен и негативный вариант событий, который приведет к появлению новой «горячей» точки на карте мира.

После оглашения результатов выборов президента Венесуэлы, которые состоялись 10 января, страну вновь возглавил Николас Мадуро. Оппозиция же не смогла принять своего поражения и вывела людей на улицы, а 15 января Конгресс признал его узурпатором.

Известно, что основным обвинением, которое звучит в адрес Мадуро, является нарушение прав человека и пренебрежение демократическими принципами, его экономическая политика привела к крайнему обнищанию народа. Приблизительно такой же сценарий руководство США уже использовало в Украине. Теперь же пришла очередь и Венесуэлы, которая богата природными ресурсами.

С 21 января конфликт между властью и народом обострился и на сегодняшний день есть уже 16 погибших и сотни задержанных протестующих. Напомним, что Венесуэла, имея огромные запасы нефти, голодает. Инфляция в стране составляет 1,7 миллиона процентов. Венесуэльцы бегут в соседние страны – уже более 3 миллионов беженцев. А те, кто не убежали, понимают, что надо что-то менять. Поэтому и требуют смены власти. Протестами венесуэльцы хотят заставить правящий режим пойти на досрочные выборы.

Возглавил антиправительственный протест и назвал себя, именно его поддерживает США и страны Европы. 25 января стало известно, что США инициировали заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить текущий кризис в Венесуэле. Россия же выступает за взвешенное решение и возобновление мира в стране, законно избранные Мадуро сможет решить ситуацию без вмешательства мировой общественности.

Эксперты уверены, что на сегодняшний день очень важно выстраивать союзные отношения с теми, кто имеет волю защищать свое государство и усиливать коллективные форматы.