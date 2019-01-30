«Медведев и Собчак в одной упряжке»: Глава правительства РФ может помочь жене Виторгана стать президентом РФ или «потопить» ее навсегда

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Связи с отцом Ксении могли дать старт дружбе, которую никто из возможных союзников не афиширует, однако может есть и тайный компромат на Собчака, который пока не оглашен.

Ксения Анатольевна Собчак кроме известной карьеры на телестройке «Дом-2» имеет еще и политические амбиции. После замужества и рождения первенца многие предрекали Собчак застой в политике, который она не только преодолела, но и выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ. После подачи заявления о желании сменить Путина на посту главы РФ, Собчак начали воспринимать иначе, но при этом кредит доверия Ксения Анатольевна не смогла повысить за счет своих новых идей и политики «Против всех». Но вместе с тем, проиграв выборы, глава правительства РФ Дмитрий Медведев и Ксения Собчак в одной упряжке. Дело в том, что «отношения» Медведева и Собчак берут начало не год и не два назад. В 90-е года Дмитрий Медведев преподавал в Санкт-Петербургском госуниверситете и был советником председателя горсовета Анатолия Собчака, а также экспертом Комитета по внешним связям мэрии.

Совершенно случайно Ксения Анатольевна могла оказаться в патовой ситуации без права выбора. Возможно, версия о дружбе Ксении Анатольевны с другом и коллегой отца вполне реальна. Может быть Медведев на самом деле «по старой дружбе» и помог Собчак стать выше на ступень в своих амбициях. В то же время есть версия, что Медведев может иметь компромат на дочь экс-начальника, который может в любой момент опубликовать или еще лучше «слить» кому нужно. Глава правительства РФ может помочь жене Виторгана стать президентом РФ или «потопить» ее навсегда, если определится со своей позицией на будущее. Медведев пока не строит планов на годы вперед, но все же если учесть, что рейтинг доверия к власти падает, вероятно, что поста президента ему не видать.

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Таким образом, переизбирать Путина, которого побаиваются в мире будет неправильно и даже глупо. Возможно это понимает и Медведев, который не стал может подставлять себя на такой рисковый шаг. Возможно, Ксения Собчак это не агент псевдокрестного Путина и Кремля, как считали ранее, а коллега и соратница именно Медведева.

На данный момент амбиции политической элиты не так выражены, как например у Навального или Собчак, но все же вероятность наличия особых отношений между женой Виторгана и Дмитрием Медведевым есть. Однако, это рабочие отношения или наличие общей договоренности или тайны, это конечно же большой вопрос, пока ответа на который не спешат давать ни Собчак, ни Медведев.