Эксперт рассказал о последствиях войны России с Японией

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Доктор военных наук Анатолий Зайцев своей недавней статье поделился мнением, что если начнётся война между Японией и Россией, то на Курильских островах сразу же появятся американские базы.

Зайцев предполагает, что Токио не забыл свой грандиозный план «Великая Япония до Урала». Он сравнил силы нашей страны и Японии, и пришёл к выводу, соперник сильнее. А о последствиях войны можно только догадываться.

Для сравнения на Дальнем Востоке у нас всего 25 подводных лодок и 42 корабля. А вот у Японии уже 66 кораблей, 18 новых подводных лодок, 40катеров, 5 танкеров, около 180 самолётов и примерно 140 вертолётов. Очевидно, что военной техники в Японии гораздо больше.

Эксперт рассказал, что Япония может использовать своё положение и внезапно нанести удар по Курилам. А вот США скорее займут нейтралитет и будут убеждать Россию не применять ядерное оружие.

В итоге, предполагает Зайцев, Япония учтёт интересы США и сразу же на островах появятся военные базы американцев.

А недавно выяснилось, что Япония пропагандирует мысль о том, что ядерная война страшна, но не очень уж и опасна. Для страны она не окажется смертельной. Интересное мнение, но будем надеяться, что на практике это испытывать не придётся.