Северная Корея разрабатывает новое импульсное оружие, способное вывести электронику из строя на всей территории США

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КНДР уже завершает испытания своего нового супероружия. Разработка основана на действии электромагнитного импульса, который выжигает радиоэлектронные компоненты и выводит из строя всю электронику противника, при этом не нанося никакого вреда человеку.

Две недели назад конспирологи провели Интернет-конференцию, на которой обсудили информацию, поступившую от секретного источника, о том, что в Северной Корее уже закончена разработка и проводится тестирование нового сверхмощного импульсного оружия. ЭМИ-оружие — электромагнитное оружие, которое работает посредством массивного выброса сверхвысокочастотного излучения, разрушающего любое электронное устройство.

Из сообщения инсайдера следует, что разработка велась на протяжении последних 5-и лет и в ней были задействованы учёные из нескольких развитых стран. Корейцы вербовали высококлассных специалистов и привозили в свою страну, где учёные трудились над созданием «тихой» пушки.

В Корее уже проходили подобные учения, во время которых по всей стране в целях безопасности отключалась подача сетевой электроэнергии.

Новое оружие несмертельного действия будет похоже на своего младшего брата — ракету «Алабуга», которая способна выводить из строя любое электронное оружие противника, нанося по периметру врага мощное импульсное воздействие.

Наёмные учёные не создали ракету с нуля, а воспользовались российскими разработками и внесли в них кардинальные изменения, увеличив радиус поражения и мощность излучения.

Известно, что мощность новой ракеты превысит 300 ГВт, а радиус эффективного воздействия составит около 1500 километров. Таким образом, около 10 таких снарядов смогут разрушить всю военную инфраструктуру, выведя из строя все системы управления, радары, маячки, компьютеры и серверы. Вся военная техника и оружие не смогут функционировать, так как их радиоэлектронная начинка сгорит, превратив дорогостоящее оборудование в груду бесполезного «металлолома».

Помимо военной техники из строя будет выведена и вся другие устройства, которые работают от электричества и имеют микросхемы — компьютеры, смартфоны, телевизоры, холодильники и прочие бытовые и производственные устройства.

В настоящий момент КНДР имеет в своих запасах пока только 8 импульсных ракет, однако, продолжает наращивать свои мощности и увеличит количество летательных аппаратов до 15 штук, тем самым обезопасив мощным оружием себя от возможных провокаций и нападений со стороны США.