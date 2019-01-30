«Никаких Няш-Мяш»: Ревнивая Собчак «стебет» Поклонскую за связь с Путиным - сеть

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Ксения «тонет» в отголосках славы своей главной соперницы — Натальи Поклонской, которую везде лоббирует Владимир Путин.

В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак не упустила возможности «уколоть» свою соперницу и коллегу — Наталью Поклонскую. Она размещает неоднозначные посты о «промахах» Натальи и выдвигает свои версии «такой любви» Путина к Поклонской.

Собчак явно смеется: то Поклонская на коне в Новый год с бокалом шампанского ораторствует в образе Поручика Ржевского, то уличила ее в том, что дом ей — Европа, а теперь взялась шутить по поводу ее внешнего вида и изможденности в работе с Путиным.

Проведя аналогию, она намекает, что несколько лет назад до депутатской должности — она выглядела куда лучше, нежели сейчас.

Пользователи сети убеждены, что Собчак явно завидует успешности своей коллеги и такому быстрому завоеванию народной любви к «Няш-мяш». Не для кого не секрет, что между двумя деятелями уже много лет идет ожесточенная борьба за политическое внимание Владимира Путина и помощь в продвижении.

Многие вспомнят, что не так давно Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост Президента Российской Федерации. Именно тогда, между двумя барышнями и произошел серьезный конфликт. Отстаивающая честь жителей своей родной республики Крым — бывший прокурор субъекта Наталья Поклонская негативно отнеслась к высказываниям Собчак. Вся предвыборная компания Ксении строилась на том, что республика Крым «не наша», она захвачена незаконно и не выражает в себе народовластие, как политический режим страны. Кроме того, вся предвыборная деятельность Ксении Анатольевны была построена вокруг неоднозначных высказываний в адрес первого лица государства.

Из-за таких резких выпадов — Ксении Собчак запретили вести общественную деятельность в СМИ на год. Ее не показывали по ТВ и не крутили по радио, ей оставалось развивать свои мысли только в социальных сетях, чтобы о ней не забыли совсем. Наталья Поклонская же ушла с поста прокурора республики Крым и стала ближе к Путину, заняв место депутата Государственной Думы РФ 7 созыва.

А вот Ксению Собчак наоборот больше не захотели брать в депутаты и даже на пост губернатора Санкт-Петербурга, она не сгодилась. Собчак раздражает тот факт, что Наталье досталось все, а вот Ксюше приходиться «глотать пыль» от более успешной конкурентки.На месте Натальи могла быть Собчак и «никаких Няш-Мяш», не может быть в государственной власти, если есть крестная дочь Ксюша. Не для кого не секрет, что Собчак для Владимира Путина - крестная дочь.

Когда-то лучшие товарищи Владимир Путин и Анатолий Собчак были очень дружны, и помогали друг-другу во всем. Но после обвинений Собчак в не легитимности власти и оккупированной республике Крым, президент держит ее на расстоянии и не комментирует ее действия.

Он простил ей даже тот факт, что она подала на него в Верховный суд Российской Федерации жалобу, в которой обвинила в незаконных перевыборах и несменяемости власти.

Сейчас, ревнивая Собчак «стебет» Поклонскую за связь с Путиным, так как считает, что он ее лоббирует ее в высшую власть и не исключено, что скоро она может стать его «правой рукой». Судя по всему Ксении Анатольевне больше не остается ничего, кроме того, как «хайповать» и заставлять всех говорить о себе в любом, даже негативном ключе.

Последним скандальным инцидентом стал конфликт между любовником Собчак и мужем Максимом Виторганом. Драка закончилась сломанным носом и смещением костей черепа у Константина Богомлова.