«Убрали человека Сечина»: Скандал с замглавы «Росгеологии» может быть местью главе «Роснефти»

Сегодня, 23:25

Ходят слухи, что у нынешнего министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина давние счёты с руководителем госкорпорации.

Накануне общественность шокировал громкий секс-скандал с участием топ-менеджера «Росгеологии». 28 января в социальных сетях начало массово распространяться видео, представляющее собой нарезку стримов с человеком, называющим себя заместителем главы Росгеологии Русланом Горрингом. Позже его личность была подтверждена. В ходе трансляций можно было видеть, как чиновник играет в популярный шутер PlayerUnknownʼs Battlegrounds (PUBG) вести, используя при общении с другими геймерами нецензурную лексику. Помимо прочего, Горринг сыпал угрозами в адрес партнёров по игре, а также хвастал своим положением в госкорпорации. По словам чиновника, он не раз злоупотреблял своими полномочиями, склоняя к интимной близости подчинённых сотрудниц «Росгеологии», угрожая им увольнением.

Появление скандального видео в сети вызвало эффект «разорвавшейся бомбы». Многочисленные эксперты, политики, лидеры мнений и рядовые пользователи принялись обсуждать поведение Горринга, имя которого до этого и вовсе мало кому в широких кругах было известно. К слову, в ходе изучения биографии выяснилось, что ещё несколько лет назад замглавы «Росгеологии» носил другую фамилию – Ганижев. В 2011 году он фигурировал в деле о вымогательстве взятки в размере пять миллионов рублей, будучи, по данным следствия, посредником при передаче денег председателю Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александру Газейкину. Чиновник якобы требовал у местной компании крупную сумму за заключение контрактов на вывоз мусора. Позже уголовное преследование Ганижева было прекращено, а сам он получил в Ингушетии паспорт на имя Горринга. По некоторым данным, высокопоставленный чиновник имел проблемы с законом ещё в начале «нулевых» и якобы разыскивался за мошенничество.

Поскольку публикация скандального видео вызвала огромный резонанс в обществе, Горринг мгновенно написал заявление об увольнении. «Перекрутили факты как им было удобнее. Заказчики крутые, кому-то не нравилось, как мы жёстко действуем в интересах компании», - заявил уже бывший чиновник прессе. Его слова, а также тот факт, что ролик был распространен по сети «как по команде» в один день, наводят на мысль, что дискредитация замглавы «Росгеологии» была заранее спланированной кампанией.

Подозрений добавляет молниеносная реакция Министерства природных ресурсов и экологии, где сразу же заявили об увольнении Горринга с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение якобы отдал лично глава ведомства Дмитрий Кобылкин, который в довершение ко всему ещё и объявил выговор руководителю компании Роману Панову. В то же время ответ «Росгеологии» оказался не менее занимательным. Там сообщили, что подтверждения описанных в скандальном ролике фактов в ходе проведённой «по горячим следам» служебной проверки найдено не было, Горринг уволился сам, а Панов взысканий не получил. Всё потому, что компания не находится в прямом подчинении у Минприроды и у Кобылкина попросту нет полномочий наказывать чиновников «Росгеологии». Налицо явный конфликт двух госструктур. Причём начался он, вероятно, задолго до скандала с Горрингом.

Кому же было выгодно позорное увольнение чиновника «Росгеологии» и причём здесь Минприроды? Для этого стоит понять, как Горринг оказался в госкомпании и за что отвечал. Как сообщает «The Moscow Post», бывший фигурант дела о вымогательстве взятки был назначен на должность спустя три года после смены фамилии, а именно в 2015 году. До этого он успел побывать членом совета директоров ПАО «Самаранефтегеофизика». Обществом на тот момент владели «Росгеология» и «Роснефть». «The Moscow Post» пишет, что на новое место работы Горринг пришёл, как человек главы нефтяной корпорации Игоря Сечина. Занимая должность заместителя главы «Росгеологии», он, по данным издания, также возглавлял три дочерних структуры: ООО «Кнгф», АО «Зарубежгеология» и ООО «Рг-геология» и мог отвечать за выведение государственных средств на частные счета посредством «фирм-прокладок». Те есть, если верить указанным данным, некие заинтересованные люди убрали человека Сечина. Возможно, скандал с замглавы «Росгеологии» может быть ударом по главе «Роснефти» или попыткой устроить передел в госкомпании.

На этом фоне стоит вспомнить о конфликте «Росгеологии» с Минприроды РФ. Нынешнего главу ведомства Дмитрия Кобылкина давно связывают с крупнейшей российской газовой компанией «НОВАТЭК», где он трудился ранее, и её владельцем Леонидом Михельсоном. Последний в своё время якобы лоббировал назначение Кобылкина на должность губернатора ЯНАО в 2010 году. За год до этого «НОВАТЭК» заявил о покупке 51 % акций компании «Ямал СПГ», владеющей лицензией на разработку Южно-Тамбейского газового месторождения с запасами газа более триллиона кубометров. В 2015 году у окружения губернатора Кобылкина начались крупные проблемы с силовиками. Правоохранители подозревали его зама Василия Степанова в коррупционных преступлениях. Были претензии и к самому Кобылкину, но до конкретики дело не дошло.

Ходили слухи, что за атакой на губернатора стоит глава «Роснефти» Игорь Сечин. Вполне вероятно, что нынешний глава Минприроды вчера «отдал должок» руководителю госкорпорации. Тогда это можно считать местью за прежние обиды. Однако, скорее всего, причиной и целью скандала с замглавы «Росгеологии» являются более серьёзные вещи. Учитывая тот факт, что Кобылкин, будучи человеком Михельсона, самостоятельной фигурой не является, можно предположить, что речь идёт о самом настоящем переделе в госкомпании. Через Горринга с его сомнительной репутацией команда «НОВАТЭКа», возможно, хочет подобраться к Роману Панову, выговор которому так хотел объявить Кобылкин. Может быть речь идёт лишь о начале кампании по выбиванию земли из-под ног у Игоря Ивановича Сечина в «Росгеологии».