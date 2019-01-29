Космическая гонка началась снова?: Разработка Россией концепции национальной окололунной станции не является случайной

Сегодня, 23:03

Сейчас уже рассматривается вопрос о том, что МКС прекращает своё существование. Ей должно прийти на замену нечто более совершенное.

Разработка Россией концепции национальной окололунной станции не является случайной. Видимо, космическая гонка началась снова.

Тут и Маск со своими многоразовыми пассажирскими кораблями, тут и зонды США на самый край Солнечной системы, тут и Китай со своим ровером-зондом, заброшенным на тёмную сторону Луны.

Россия не может не ответить. Среди всех вышеназванных проектов, строительство окололунной станции нового уровня является самым перспективным. В то же время, и самым затратным.

Россия подумывает, как сделать её «чисто национальной». Чтобы «типа дырки не сверлили наши друзья». В то же время, едва ли она сможет самостоятельно потянуть такой проект. В строительстве МКС, при ведущей роли СССР, участвовали слишком много стран, претендующих на долю.

В итоге, она, при всём российском гостеприимстве, превратилась в «проходной двор». Деньги деньгами, а национальная безопасность неизмеримо дороже.

Новая станция может стать переходным «трамплином» для регулярных полётов на Луну. Естественно, пилотируемых и, естественно, с высадками на поверхность этого земного спутника.

Раз России навязывают космическую гонку, придётся отвечать. И советские запасы внимательно просмотреть, и собственные мозги поднапрячь. А потом, уже нормальная конкуренция с Китаем или с Америкой. Судя по всему, с Поднебесной.