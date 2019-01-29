МИД РФ: Военное вторжение других государств в Венесуэлу должно быть признано невозможным

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События в этой стране набирают обороты. Недавно в блокноте Болтона была замечена запись о намерении направить в соседнее с ней государство Колумбия 5000 военнослужащих.

МИД РФ полагает, что военное вторжение других государств в Венесуэлу должно быть признано невозможным. Заявление об этом сделал Сергей Рябков, являющийся заместителем главы этого ведомства.

Он настаивает на том, что даже предположения о том, что это может быть целесообразным, не должны возникать. Россия призывает политиков и ответственных лидеров различных государств к отказу от того, чтобы вынашивать замыслы, планы и идеи по военной интервенции в Венесуэлу.

МИД РФ особо отмечает, что миру неоднократно приходилось сталкиваться с ситуациями, когда следствиями противоправного внешнего вмешательства во внутренние процессы стран вело к кровопролитию. Тем более, если интервенты находились в совершенно других регионах.

Рябков думает, что такой сценарий в Венесуэле может стать весьма правдоподобным.

Также он заявил, что в настоящее время не стоит спекулировать на теме действий, которые могут быть предприняты Россией при таком развитии ситуации.

В тоже время, в США не исключают, что рассматриваются «все варианты».