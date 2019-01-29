Медведев мог «обозлиться» на главу Роскосмоса не только из-за низких показателей результативности и убыточности космической отрасли

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Еще три года назад Медведев был благосклонен к Рогозину, которого и «сделал» главой госкорпорации, но, когда итогом стало невыполнение обещаний и даже почти убыточность предприятия, видимо сменил свое мнение.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев накануне буквально разнес руководство Роскосмоса из-за нескольких причин. Под раздачу представителя власти и члена партии «Единая Россия» Медведева первым попал именно глава партии «Родина» Дмитрий Рогозин. Среди главных промахов и недочетов нового управляющего госкорпорации появились явные и скрытые нюансы. Например, Дмитрий Анатольевич указал Роскосмосу на его убыточность.

На самом деле, из планов стратегов удалось выполнить только 4 часть. Так, построено только 5 важных объектов из 19, на которые были выделены дополнительные средства из бюджета. Пока многие скептики сомневаются в силах Роскосмоса, власть активно верит в мечту и надеется стать первыми в космосе, обогнав США и Европу. Реальность такова, что госкорпорация не может осуществить этих надежд также из-за своей медлительности.

Компания SpaceX, основанная в 2002 году - в 2018 году обогнала Роскосмос по числу запусков, что не может не удивлять и шокировать. Несомненно, Илон Маск умный и расчётливый, но возможно есть смысл доверить Роскосмос не государству, а заинтересованному лицу из бизнеса? Таким вопросом многие начинают дилемму о будущем развитии космической отрасли.

Возможно, благосклонность Председателя Правительства Российской Федерации сменилась с ласки на гнев из-за провалов, которые даже дополнительные транши не перекроют, подозревают аналитики. Также предполагают, что Медведев может готовить замену Рогозину, который не только не оправдал надежд на развитие отрасли, не удержал на плаву систему, но и посодействовал падению авторитета Роскосмоса.

Кого именно мог подготовить Дмитрий Медведев на ответственное место - неясно, но возможно это однопартийные из «Единой России». Таким образом, Медведев мог «обозлиться» на главу Роскосмоса не только из-за низких показателей результативности и убыточности космической отрасли, но также есть и скрытые от общественности причины, о которых вскоре станет известно.