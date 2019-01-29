Ложь и правда Великой Войны: 28 панфиловцев – это миф, геройство дивизии Панфилова – это истина

Сегодня, 19:43

Немцы под Москвой, и ситуация критическая, враг реально может в неё ворваться, хотя Сталин принял решение остаться в столице до конца. Спасли положение своевременно прибывшие сибирские дивизии.

Воевали они не просто геройски. Они воевали так, что дивизия Панфилова первой в Красной армии стала гвардейской. При этом, 28 панфиловцев – это миф на потребу пропаганде.

Возможно, не стоит винить во всём корреспондента. Он быстро собрал сведения и быстро удрал с передовой. Было страшно и нужен был для передовицы особый героизм для поднятия духа всей армии.

По танку на брата – каково? Отступать некуда. Позади Москва. За один этот лозунг его можно было смело награждать. А произнёс его по легенде политрук Клочков. Произносил он именно эти слова или нет, не важно. Тогда дело обстояло именно так.

Разъезд Дубосеково со стороны Волоколамского шоссе обороняла одна из рот дивизии Панфилова. По некоторым сведениям, в ней было до 140 бойцов (а не 28). Хотя с боевой статистикой в 1941 году было по понятным причинам неважно.

Их месили артиллерией и авиацией. Потом двинулись немецкие пехота и танки. Сколько танков, достоверно неизвестно, но на поле боя их осталось не менее пяти.

Солдат Панфилова, как гласят военные отчёты, осталось после этого лишь 40. Что это значит? Это значит, что, даже, потеряв больше двух третей своего состава, панфиловцы не отступили и продолжали подбивать гитлеровские танки, практически, голыми руками. Те были вынуждены отойти.

Разъезд Дубосеково удержали. Москва получила несколько дней передышки.