Украинский суд разрешил арест активов российских банков

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ВСУ оставил в силе решение Апелляционного суда, разрешающего арестовать активы российских банков в Украине.

Украинские бизнесмены намерены арестовать акции дочерних предприятий ВТБ банка, Проминвест банка и Сбербанка. Это делается для того, чтобы компенсировать свои потери в Крыму. Решение вынес Нидерландский суд, который и признал претензию правомерной.

Сейчас речь идёт о решении, в котором сказано, что Россия незаконно присвоила себе имущество в Крыму. Иск подали в прошлом году 18 украинских фирм и бывший владелец Приват банка Игорь Коломойский .

Напомним, что Сбербанк планирует продать свои украинские филиалы, но пока безуспешно. Просто закрыть банк нельзя, потому что организация потеряет все деньги из-за закона пр. Сейчас украинский суд запрещает головным офисам в России продавать и осуществлять реорганизацию своих дочерних инятого украиной. В нём запрещается переводить деньги в нашу страну.