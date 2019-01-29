«Против течения»: Порошенко с заявлением о войне выступил в противовес украинцам

Сегодня, 20:00

Сегодня большинство украинских политиков взяли идеологию мира без оружия против Порошенковского «Армия, мова и вера».

Наконец украинские политики поняли, что народ устал от войны, от кровопролития на Донбассе. При всём при этом по всем каналам и газетам говорится, что война – это бизнес для Порошенко и его окружения, и люди это знают и понимают. Поэтому всё больше и больше политиков, заигрывая с электоратом для того, чтобы получить нужные голоса на выборах, раскручивают тему мира. По всем украинским каналам Тимошенко, Аваков и Зеленский всячески лоббируют тему мира, рассказывают о расширении Минского формата, личных переговоров с Путиным. Не так давно экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива на передаче «Украинский формат» заявил, что «готов зарыть топор войны», хотя в 2014 году в первых рядах активистов был за войну. Спустя 4 года эти люди так быстро «переобулись» и причина всему грядущие выборы президента. Один Петр Порошенко со свои заявлением о холодной войне остался «против течения» и выступает в противовес конкурентам на выборах и всем украинцам в целом.

Также и Юлия Тимошенко на передаче «Право на владу» предложила новый Будапештский формат переговоров относительно мира. И даже Владимир Зеленский включает идеологию мира и диалог с Путиным. Хейтеры и политологи утверждают, что эти политики держат нос по ветру и просто переобулись в нужный момент, чтобы одурачить народ перед выборами. Общественность также понимает, что это всего лишь красивые слова, но всё равно готова верить, ведь война надоела всем - россиянам и украинцам, самопровозглашённым ЛНРовцам и ДНРовцам. Люди понимают, что система сложна и ложь на каждом шагу, ведь обществу известно, что большинство политиков связаны друг с другом бизнесом и бизнес на войне им выгоден, поэтому народ жаждет полностью сломать всю систему и прекратить грабёж и убийства.