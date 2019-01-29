Свое скандально увольнение прокомментировал экс-замглавы "Росгеологии"

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Сеть взорвал ролик, где Руслан Горринг рассуждает о своих доходах и поведении с подчиненными. Руководство страны сразу же приняло решение об увольнении такого чиновника, но сам скандалист уверен, что сам ушел, дабы не позорить ведомство.

Скандальные видео с участием политиков и чиновников уже давно не новость для жителей России, тем более, что в подлинности большинства из них можно усомниться. Но видео с участием заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга стало шоком даже для людей с крепкими нервами.

После того, как руководство страны увидело его откровения о сексуальном насилии сотрудников, отношении к людям как к рабам и непомерные взятки – было принято решение о его немедленном увольнении с занимаемой должности и разбирательстве его деяний. Как не странно, после недолгого молчания сам главный герой сюжета заявил, что ушел сам с занимаемой должности, дабы не порочить имидж «Росгеологии».

При этом Горринг не отрицал подлинности выложенных в сеть кадров, но объяснил – это была частная беседа с друзьями, а изложенные в ней факты были сильно перекручены. Сам же уволенный чиновник уверен, что его уволили из-за проектов, которые он создавал годами, но плоды его труда оказались нужны кому то другому. Напомним, что глава «Росгеологии» Роман Панов получил строгий выговор из-за деяний своего подопечного.

Как известно, Горринг не впервые является фигурантом скандала. Еще в 2018 году он судился с налоговой службой из-за штрафа за один день просрочки в подаче декларации по налогу на прибыль компании.

На сегодняшний день в «Росгеологии» заявили, что провели проверку и факты, изложенные Горрингом в ролике, «не подтвердились». Пока данные факту не будут проверены представителями прокуратуры, об окончании данного скандала говорить пока рано.