«Экспортировать продукцию за границу»: Медведев рассказал, что ждет сельское хозяйство РФ в следующие пять лет

Сегодня, 15:09

Реформы развития сельского хозяйства получат около 25 миллиардов рублей. Программы экспорта сельхозпродукции из России заграницу - более 400 миллиардов.

Развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий планируется уделить большое внимание в 2019 году. Об этом заявил Дмитрий Медведев на видеоконференции, посвященной подготовке государственной программы в отношении данных направлений. Министр сельского хозяйства, Дмитрий Патрушев, добавил, что подготовка программы завершится уже к середине марта.

Уже сейчас известно, что на развитие и поддержание территорий сел, а также хозяйства АПК выделено около 25 миллиардов рублей. При этом до 2024 года планируется увеличить экспорт продукции аграриев в Индию, Китай, Японию и Юго-Восточную Азию. На эти цели в течение пяти лет планируется освоить около 400 млрд. Эти деньги пойдут на увеличение объемов продукции и на погашение тарифных ограничений экспортеров. При этом Минсельхоз рассчитывает на то, что прибыль от экспорта продукции за границу достигнет около $45 миллиардов через пять лет.

Сегодня Дмитрий Медведев подписал новое постановление, касаемое продажи молочной продукции. С 1 июля продавцы должны размещать молочную продукцию отдельно от других товаров, а также дополнительно сообщать, имеются или нет в их составе молочные жиры.