Наталья Поклонская: Моя задача - помочь Украине перестать быть посмешищем

Сегодня, 15:44

Депутат решила стать мессией в отношениях двух братских народов. Вопреки желанию украинской власти, которая пытается уничтожить страну, Поклонская собирается вернуть гармонию в отношения Москвы и Киева.

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская всегда ставила перед собой довольно нелегкие задачи, которые вызывали скепсис у окружающих. То она борется за права верующих, то защищает честь царя Николая. Теперь же законодатель вспомнила об Украине и взялась налаживать дружбу между двумя народами.

Поклонская написала на своей страничке в социальной сети, что украинский народ всегда ассоциируется у нее с радушием и гостеприимством, а территория соседнего государства очень красива и живописна. Единственной преградой для возобновления братских отношений депутат видит только предательской власти, которая выставляет Украину посмешищем перед всем миром.

Как истинный знаток истории, экс-прокурор Крыма подчеркнула, что русские и украинцы произошли от одного корня и всегда будут, несмотря на желание нынешнего президента Порошенко, одним народом. Еще со школьной скамьи каждый знает, что у нас одна вера, история, поводы для гордости и печали – изменить это не сможет никто.

Депутат уверена, что развитие современной Украине не возможно без России. Такой тандем не выгоден странам запада, которые и стремятся разобщить братские народы. Помочь избежать такой непоправимой ошибки и хочет украинскому народу Поклонская. Надежды она в первую очередь возлагает на смену власти во время предстоящих выборов в Украине и здравомыслие народа.